В Британии требуют запретить секс-роботов с детской внешностью

Уполномоченная по правам ребенка в Англии Энн Лонгфилд призвала крупнейший интернет-магазин Amazon сделать все возможное, чтобы запретить продажу секс-кукол, похожих на детей.

Так, на платформе Amazon Marketplace выставлены на продажу более десяти секс-кукол, выглядящих как дети. Журналисты обратилась к Amazon для изъятия одной из секс-кукол, ее убрали из продажи на сайте, однако через три дня снова стали продавать, сообщает ВВС.

На платформе Amazon Marketplace нашли кукол ростом 90-120 см, с талией 41 см, которые внешне похожи на детей или подростков. На сопроводительных картинках они были в сексуальных позах. Отмечалось, что такие секс-куклы "на 100% имитируют девичье тело", на некоторых из них есть "сексуальное женское белье". Секс-куклы, похожие на детей, максимально повторяют человеческое тело, изготовлены из силиконового материала и весят столько же, как и дети.

Екабу

Национальное общество предотвращения жестокого обращения с детьми заявило, что появление таких секс-кукол может повредить детям.

Позже Amazon заявила, что изъяла все товары, о которых сообщили журналисты, однако спустя несколько дней товар опять вернулся в продажу.

"Все продавцы Marketplace должны придерживаться наших рекомендаций о продаже, а в отношении тех, кто этого не сделает, будут приниматься меры вплоть до удаления их учетной записи. Продукты, о которых идет речь, больше не доступны", - отмечается в заявлении администрации интернет-магазина.

Уполномоченная по правам ребенка в Англии Энн Лонгфилд отметила, что общественность ожидает от Amazon, что компания не только удалит таких секс-кукол, но и объяснит, почему они оказались на их сайте и сделает так, чтобы они снова там не появились.

"Такие куклы явно созданы с одной целью, и эта цель - явная опасность для настоящих детей", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в городе Гейтсхед, Великобритания, открылся первый в мире бордель с секс-роботами, где клиент может не только испробовать весь их функционал, но и по желании приобрести себе понравившуюся модель.