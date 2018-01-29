Утренний секс: 11 плюсов эротического начала дня

Сексологи назвали преимущества утреннего секса, отметив, что такое начало дня положительно скажется на здоровье, продлит молодость и позволит максимально долго оставаться красивыми и здоровыми. Более того, утренний секс значительно укрепит отношения мужчины и женщины.

Одиннадцать плюсов, доказывающих, что утренние удовольствия позитивно сказываются на общем состоянии человека, описала "Единственная".

1. Утренним сексом полностью можно заменить утреннею гимнастику, утверждают сексологи. Дело в том, что во время занятий сексом задействованы все группы мышц человеческого организма.

2. Утренний секс - это отличный массаж для всех внутренних органов и тренировка для всех систем организма. Кровообращение улучшается, дыхание активизируется, что является хорошим началом дня для сосудов и органов дыхания. Это сокращает вдвое риск сердечных заболеваний и способствует нормализации кровяного давления.

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3. Исследования показали, что женщины, которые предпочитают занятия утренним сексом, реже страдают депрессией, а мужчины, выбирающие секс по утрам, меньше подвержены стрессам.

4. Во время секса, более того утром, тестостерон в крови мужчин достигает своей максимальной концентрации. Особенный пик припадает из 7-00 до 8-00 утра, что положительно сказывается на его здоровье.

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5. Отмечается, что лучшим временем для интима считается 8 утра или 8 вечера, поскольку именно в это время биоритмы возникновения сексуального желания у мужчины и женщины достигают одновременного максимума.

6. Кроме того, интересным фактом является, то что утром мужчина и женщина полны сил и энергии, поэтому, по мнению исследователей, секс может получиться более насыщенный и разнообразный, чем вечером, когда оба уже уставшие.

7. Также утренний секс дает заряд бодрости на целый день из-за эндорфинов, которые являются гормонами радости.

8. Полезен утренний секс и для работы, поскольку люди после него в течение дня ведут себя спокойнее и сосредоточеннее, чем их коллеги.

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9. Утренний секс отлично поднимает настроение и оставляет на целый день положительные воспоминания для пары. Поэтому такой секс - лучшее средство, чтобы поднять настроение и оставаться позитивными весь день.

10. Считается, что утренний секс - это путь к разнообразию сексуальных отношений для пары.

11. И конечно же хочется, отметить, что секс по утрам – это лучший способ пробуждения и мотивация проснуться. Интимная близость утром пробуждает мозговую активность и творческие способности. После восьмичасового сна это наилучший способ взбодриться и оставаться энергичным целый день.

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