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Уколы крови в вагину: раскрыта тайна загадочной инъекции

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Косметологические клиники начали предлагать клиентам новый бьюти-тренд: инъекции собственной крови в вагину.

"Хотите побаловать себя косметической процедурой, не боитесь шприцов и желаете улучшить свою сексуальную жизнь? Тогда вам, вероятно, подойдет", - пишет Daily Mail.

Процедура якобы увеличивает шансы женщины испытать оргазм, повышает либидо, делает клитор более чувствительным и способствует выделению большего количества смазки при сексе. Цена вопроса: около 2 тыс. евро.

"Для процедуры, получившей название "укол оргазма", у женщин берут кровь из вены и путем центрифугирования получают из нее плазму, которую затем вводят под местной анестезией в стенку влагалища под мочеиспускательным каналом", - поясняет издание.

Уколы крови в вагину: раскрыта тайна загадочной инъекции

"Плазма содержит регенерирующие, способствующие росту клеток вещества, которые заставляют стволовые клетки улучшать кровообращение, активизируют формирование здоровой ткани и кровеносных сосудов в области вагины", - отметил пластический хирург Шериф Вакил.

По его словам, "укол оргазма" он сделал уже более чем 2 тыс. пациенткам.

Между тем есть и те, кто критикует процедуру. "Прежде всего, пока еще не существует научного доказательства эффективности "уколов оргазма", - отметил гинеколог Йен Гунтер из канадского города Виннипег.

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Косметолог Мэделин Феркинс из Сиднея, в свою очередь, защищает тренд, заявляя, что это абсолютно естественная процедура, ведь кровь является частью организма.

Уколы крови в вагину: раскрыта тайна загадочной инъекции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог выяснил, почему уколы "Ботокса" снижают уровень удовлетворения от оргазма.

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Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Вислоухим то зачем об этом знать? Вчера была статья, что они только дрочат. Да и две тыщи баксов для хохла нереальная сумма. Они за экономию на визе 35евро страну просрали.
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