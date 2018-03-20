Ученые выяснили преимущества лесбийских отношений

Специалисты американского Университета Арканзаса пришли к выводу, что женщины чаще испытывают оргазм во время связи с представительницами своего пола, чем с мужчинами.

Исследователи опросили 2,3 тысячи женщин из разных стран в возрасте от 18 до 65 лет, которые имели различные половые связи. Выяснилось, что у гетеросексуальных пар в среднем бывает больше секса, чем у лесбиянок, около 16 актов в месяц. При этом, несмотря на частоту, женщины, занимающиеся лесбийскьмы мсексом, частые е получают удовольствие. Об этом сообщила сотрудница университета, доктор Кристен Йозковски, пишет The Sun.

Она объяснила такие выводы тем, что лесбийские половые отношения более разнообразны. Так, именно при гомосексуальной связи женщины были больше подвержены оргазму. По результатам опроса, при однополом сексе женщины могут достигать оргазма 55 раз в месяц.

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Сексолог Ребекка Дакин, автор книги "101 секс-совет", в свою очередь объяснила результаты тем, что женщине необходима длительная прелюдия, минимум 45 минут, что для "легковозбудимых" мужчин часто представляет проблему.

При этом только 33 процента женщин-гетеросексуалок испытывают оргазм каждый раз при занятии сексом. Среди мужчин такой показатель существенно выше и достигает 75 процентов.

Как сообщал "Обозреватель", ученые выяснили причины, которые побуждают женщин время от времени симулировать оргазм.