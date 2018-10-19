Ученые рассказали о пользе секса с бывшими

Секс с бывшими может благоприятно повлиять на расставание. Об этом говорится в статье The Telegraph со ссылкой на научный журнал Archives of Sexual Behaviour.

Согласно исследованию ученых американского Государственного университета Уэйна, секс с бывшими не мешает "перевернуть страницу" после разрыва отношений.

"Это верно даже для тех, кто продолжает тосковать по своим бывшим", - рассказала руководитель исследования Стефани Спилманн.

В ходе двух исследований, опросив 113 и 372 участников соответственно, ученые обнаружили, что попытки вступить в интимные отношения с бывшими, не препятствовали последующему эмоциональному восстановлению после разрыва отношений ни с каждым следующим днем, ни спустя два месяца.

"Те, кто продолжал тосковать по своим бывшим, чаще искали интимных отношений с ними, потенциально чтобы ощутить эмоциональную близость и общность. Однако эти шаги не расстраивали и не угнетали их. На деле их настроение в повседневной жизни улучшалось", - говорится в статье.

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