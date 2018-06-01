Ученые рассказали, кому в будущем грозит полный отказ от секса

Биологи из Бразильской Национальной лаборатории бионаук пришли к выводу, что для выживания и сохранения здоровья первые колонисты на Марсе должны будут отказаться от секса и рождения детей.

В связи с возможным перенаселением Земли, которое грозит в будущем, человечество начнет осваивать другие планеты, и в первую очередь - Марс. Первым поселениям грозит полный отказ от секса, так как интим может навредить выживанию и нормальному функционированию на поверхности планеты, пишет Science Direct.

Главной причиной для этого послужит ограниченность ресурсов планеты - все колонисты должны обладать идеальным здоровьем, а на поддержание жизни других членов "марсианской коммуны" попросту не хватит электроэнергии и тепла.

Ученые отметили, что такая колония попросту не может быть гуманной, а значит, рождение детей и процессы по их зачатию должны быть полностью запрещены. Биологи считают, что процесс развития эмбрионов в утробе матери на Марсе невозможен: пониженная гравитация и радиация не позволят выносить, родить и вырастить здоровое потомство.

Исследователи также добавили, что спокойно размножаться на Марсе человечество сможет лишь тогда, когда будут изобретены средства по созданию "земных" условий жизни, пусть и в пределах отдельно взятых поселений на поверхности планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, сексологи пришли в выводу, что отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма.