МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Секс

Ученые рассказали, как определить склонность женщины к изменам

3.5тЧитать материал на украинском

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, как определить склонность женщины к изменам.

Эксперты определили, что у женщин, которые заводили отношения "на стороне", была отличительная особенность – указательный палец левой руки был длиннее безымянного. Об этом говориться в статье Biology Letters.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 474 человека. Специалисты попросили их заполнить анкеты, измерили анатомические показатели и провели ряд анализов.

Ученые рассказали, как определить склонность женщины к изменам

Фото: altarta.com

Новости
Секс без любви: сексолог назвал позитивную сторону

Также эксперты заявили, что соотношение длины пальцев отображало уровень женских половых гормонов эстрогенов, отвечающих за "феминность". Однако полученные данные шли в разрез с представлениями ученых, которые предполагали обнаружить склонность к изменам у участниц с низким эстрогеном.

По словам исследователей, высокий показатель гормона был характерен для импульсивных женщин, выражавших неудовлетворенность текущими отношениями с мужчинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые в ходе масштабного исследования выяснили, почему женщины изменяют мужьям. По их мнению, в большинстве случаев женщин толкает на измену любовь к своему мужу и стремление избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
17
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Если женщина держит голову прямо - у нее есть любовник. Если женщина держит голову, чуть наклоня вбок - у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова - у нее есть любовник!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги