Ученые рассказали, как определить склонность женщины к изменам

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, как определить склонность женщины к изменам.

Эксперты определили, что у женщин, которые заводили отношения "на стороне", была отличительная особенность – указательный палец левой руки был длиннее безымянного. Об этом говориться в статье Biology Letters.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 474 человека. Специалисты попросили их заполнить анкеты, измерили анатомические показатели и провели ряд анализов.

Фото: altarta.com

Также эксперты заявили, что соотношение длины пальцев отображало уровень женских половых гормонов эстрогенов, отвечающих за "феминность". Однако полученные данные шли в разрез с представлениями ученых, которые предполагали обнаружить склонность к изменам у участниц с низким эстрогеном.

По словам исследователей, высокий показатель гормона был характерен для импульсивных женщин, выражавших неудовлетворенность текущими отношениями с мужчинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые в ходе масштабного исследования выяснили, почему женщины изменяют мужьям. По их мнению, в большинстве случаев женщин толкает на измену любовь к своему мужу и стремление избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей.