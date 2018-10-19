Ученые рассказали, как длина пальцев связана с сексуальной ориентацией

Лесбиянками чаще бывают женщины, у которых безымянные пальцы длиннее указательных.

Согласно исследованиям, разница в длине пальцев, а также сексуальность могут быть связаны с внутриутробным воздействием тестостерона, сообщил журналист Daily Mail Тим Стикингс.

"Ученые из Эссекского университета изучили пары идентичных близнецов, из которых один был гетеросексуалом. Они выяснили, что у близнеца-гомосексуала разница в длине между указательным и безымянным пальцем, как правило, больше, причем наиболее заметна она у женщин", - говорится в его материале.

По словам сотрудницы кафедры психологии Тьюсдей Уоттс, так как идентичные близнецы с на 100% общими генами, могут быть разной сексуальной ориентации, то за различие отвечают негенетические факторы.

"Наша сексуальность определяется в утробе и зависит от того, какое количество мужского гормона на нас воздействует, или от того, как наше тело реагирует на этот гормон. Те, кто подвергается воздействию более высокого уровня тестостерона, чаще бывают бисексуалами или гомосексуалами. Поскольку между гормональным уровнем и разницей в длине пальцев есть связь, посмотрев на руки, можно получить представление о сексуальности человека", -подытожила она.

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