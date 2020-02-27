Ученые опровергли популярные мифы о мастурбации мужчин и женщин. Видео

Отказ от мастурбации мужчин и женщин практически не влияет на продолжительность полового акта или качество спермы.

Об этом говорят исследование ученых, которые проводились с 2003 года. Видео опубликовано на YouTube-канале Vert Dider.

Исследование показало, что 50% женщин и 70% мужчин мастурбируют хотя бы раз в неделю. При этом сторонники отказа от мастурбации утверждали, что уже через неделю у мужчин уровень тестостерона увеличивался на 40%. Однако уже на восьмой день уровень тестостерона снижался до прежнего уровня. Врачи отмечали, что на уровень мужского гормона больше влияют диета и физические нагрузки .

Мифы о мастурбации

Также исследователи не нашли прямой связи между прекращением мастурбации и продолжительностью полового акта. При этом ученые подчеркнули, что регулярная эякуляция повышает подвижность спермы.

Также мастурбация стимулирует выброс "гормонов счастья" дофамина и серотонина. Еще мастурбация улучшает сон, снижает стресс и болевые ощущения, укрепляет иммунную систему. А у мужчин снижается риск рака простаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский сексолог Наталья Ежова рассказала, как мастурбация влияет на беременность.

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