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Ученые объяснили преимущества утреннего секса

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Утренний секс стимулирует кровеносную систему, тем самым позитивно влияя на трудоспособность и настроение человека.

Как передает Huffington Post Deutschland, ученые выяснили, что утром секс действует более бодряще, чем пять чашек кофе.

"Когда мы двигаемся, в кровь поступают гормоны счастья - в процессе оргазма происходят аналогичные процессы", - отметили они.

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"Поэтому после утреннего соития гарантировано хорошее настроение в течение дня, которое поможет выдержать рабочий стресс и нервирующих коллег", - написано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали пользу ежедневного секса.

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