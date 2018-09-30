Ученые объяснили преимущества утреннего секса

Утренний секс стимулирует кровеносную систему, тем самым позитивно влияя на трудоспособность и настроение человека.

Как передает Huffington Post Deutschland, ученые выяснили, что утром секс действует более бодряще, чем пять чашек кофе.

"Когда мы двигаемся, в кровь поступают гормоны счастья - в процессе оргазма происходят аналогичные процессы", - отметили они.

"Поэтому после утреннего соития гарантировано хорошее настроение в течение дня, которое поможет выдержать рабочий стресс и нервирующих коллег", - написано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали пользу ежедневного секса.