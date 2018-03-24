Ученые обнаружили неожиданную связь между уборкой и оргазмами

Американские ученые выяснили, что распределение обязанностей по дому между супругами влияет на их сексуальную жизнь.

По мнению психологов, при равном разделении домашних обязанностей муж и жена получают большее сексуальное удовлетворение. Об этом передает Life.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Social Forces.

Ученые проанализировали отношения более чем 1100 супругов, средний возраст которых составил 55 лет, а продолжительность их брака — 27 лет.

Выяснилось, что, когда обязанности между партнерами распределены поровну, оба супруга испытывали большее удовлетворение в сексе. Причина этого — моральное удовлетворение от подобного разделения и количество свободного времени, которое пары могли провести вместе.

Уборка Вісті Придніпров'я

Отмечается, что сейчас полный день на работе проводят 57% женщин, выполняя при этом в два раза больше домашних обязанностей, чем мужчины. Как подчеркнули психологи, для полноценной и счастливой супружеской жизни важно равное распределение домашних обязанностей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые выяснили причину симуляции оргазма среди женщин.