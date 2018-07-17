Ученые назвали идеальное время для занятий сексом

Ученые выяснили, когда нужно заниматься сексом парам, которые желают завести ребенка.

Так, в результате исследований группа специалистов из Швейцарии пришла к выводу, что наивысшая вероятность зачатия ребенка наблюдается в период до 7:30 утра, а самыми "продуктивными" месяцами года являются март, апрель и май, пишет The Daily Mail.

"Парам, пытающимся зачать ребенка, надо заниматься сексом до 07:30 и желательно весной, если они хотят добиться беременности, так как организм тогда наиболее восприимчив к оплодотворению", - сообщило издание.

Эксперты из Университетской клиники Цюриха проанализировали образцы анализов 7968 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, проходящих лечение от бесплодия.

Ведущий исследователь, доктор Бригитт Линер отметила, что их выводы можно использовать для повышения шансов на зачатие у людей, лечащихся от бесплодия, и это определенно будет иметь положительный эффект.

Помимо этого, она уточнила, что существенное снижение вероятности зачатия ребенка отмечается летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила сексуальную зависимость психическим расстройством.