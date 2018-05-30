Ученые доказали пользу ежедневного секса: неожиданные факты

Ежедневный интим способен не только вернуть медовый месяц в отношения, но и положительно повлиять на наше здоровье, так как повышает иммунитет и снижает риск развития серьезных заболеваний.

Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие пары, которые в течение 30 дней имели регулярные половые отношения. Результаты оказались очень неожиданными, пишет Lifehacker.

Участники признались, что такой секс-марафон дался нелегко. И хотя ни одна пара не захотела продолжать такие отношения после завершения эксперимента – связи внутри пар стали гораздо глубже и теплее, а жизнь приобрела для влюбленных новые краски.

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Также специалисты выяснили, что очень часто женщина неосознанно перестает хотеть секса по единственной причине – она ​​не уверена в своей привлекательности. И что интересно – мужчины эту "неидеальность" партнерш просто не замечают.

Пары, участвовавшие в эксперименте, открыли для себя в интимных отношениях эффект новизны – они добавляли к процессу разнообразие, а это стимулирует сексуальное желание. А еще возникают теплые чувства по отношению к партнеру.

Ученые добавили, что в результате исследований выяснили - регулярный секс имеет ряд положительных качеств: снижает риск сердечного приступа, повышает иммунитет, положительно влияет на состояние мышц, уменьшает головные боли и боли при ПМС у женщин, снижает риск развития рака простаты у мужчин и улучшает сон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые определили, как секс влияет на внешность женщин.