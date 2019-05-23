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/Секс

Уборка и секс: ученые нашли неожиданную связь

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Чистота в доме влияет на интимность атмосферы и может способствовать сексуальным отношениям жильцов.

Об этом сообщает издание The Versed со ссылкой на проведенное в США исследование. Оказалось, что 60 процентов американцев утверждают, что вид чисто убранной спальни позволяет им расслабиться. Еще 40 процентов признают, что у них часто бывает секс после уборки, проведенной совместно с партнером.

50 процентов опрошенных отметили, что с большей вероятностью будут готовы заняться сексом после того, как их партнер закончит домашние дела.

Уборка и секс связаны

Уборка и секс связаны

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Еще 40 процентов респондентов назвали грязный и захламленный дом партнера поводом для разрыва.

"Когда дело доходит до свиданий, американцы оказываются не готовы продолжать отношения с кем-то, чье домашнее хозяйство плохо организовано", — приводит издание цитату из пояснения к исследованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, почему секс после 50 лет становится лучше.

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Секс
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