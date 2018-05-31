Убивает женщин: ученые назвали главную опасность отсутствия регулярного секса

Отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма.

Сексологи пришли к выводу, что при отсутствии регулярного интима женский организм страдает в первую очередь: у представительниц прекрасного пола ухудшается самочувствие, нарушается работа многих систем органов, а также асексуальная жизнь негативно сказывается на эмоциональном состоянии, пишет Reader's Digest.

Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном сексе, множество. Во-первых, пропадает либидо – сексуальное желание. Не надо верить мифу о том, что долгое воздержание наращивает внутреннее возбуждение. На самом деле все не так: чем дальше, тем более вялым становится человек, близости хочется все меньше. Нужный градус желания можно поддержать лишь постоянной "практикой".

Мediasole

Новости Определена степень влияния секса на внешность женщин

Также, по словам американского сексолога Сэри Купер, интимная близость также положительно влияет на работу репродуктивной системы женского организма, а именно уменьшаются болевые ощущение во время критических дней. В свою очередь, отсутствие секса делает этот период болезненным и более продолжительным.

Кроме этого, долгий перерыв в сексуальной жизни приближает менопаузу и может стать угрозой раннего бесплодия. Считается, что отказ от секса еще и может приводить к снижению интеллектуальных способностей и повышать риск стрессовых ситуаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали пользу ежедневного секса.