"Ты отвратительна!" Идеальная секс-кукла рассорила сеть знакомств

Режиссер Джимми Мехель в качестве эксперимента для своего документального фильма о секс-роботах зарегистрировал в приложении Tinder куклу Harmony.

За два часа 92 человека пожелали создать пару с искусственной женщиной, рассказал документалист изданию Daily Star.

Прежде чем завести аккаунт от лица Harmony, Мехель заручился поддержкой ее создателя Мэтта Макмаллена. Режиссер указал в профиле, что Harmony — "анатомически точный, способный заниматься сексом робот с самым продвинутым искусственным интеллектом".

По словам Мехеля, ему интересно было посмотреть, сколько человек ею заинтересуется. Когда Harmony отвечали взаимностью, он задавал претендентам следующий вопрос: "Вы бы занялись сексом с роботом? Да, нет или может быть".

Реакции были различными. Кто-то писал: "Ты отвратительна". "Черт возьми. Ты самый крутой человек, которого я когда-либо встречал здесь", — признавались другие.

По существу на вопрос ответили только 57 человек. 56 процентов из них (то есть 32 человека) заявили, что готовы заняться с Harmony сексом, 25 человек ответили отказом.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на научной выставке в Великобритании была представлена секс-кукла Саманта, которая умеет говорить "нет" и обладает множеством других реалистичных функций.