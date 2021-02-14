7 самых популярных сайтов для романтических знакомств в Украине

Во время карантина знакомиться с кем-то на улице стало невозможным и многие перешли на специальные сайты. В последнее время они стали чуть ли не единственным способом расширить круг общения, а возможно и найти свою любовь.

Поэтому если вы остались одни в День всех влюбленных, то не стоит отчаиваться. Попробуйте познакомиться с кем-то в сети. OBOZREVATEL сделал подборку самых популярных порталов, где многие украинцы смогли познакомиться со своей второй половинкой и заключить счастливый брак.

1. MAMBA

Это один из первых сайтов знакомств, поэтому здесь много спама и мошенников. При этом пользователи ищут знакомства преимущественно для интима. На Mamba также неприятным является то, что в первом же сообщении присылают фото интимного содержания.

Плюсы: широкий географический охват и большое количество пользователей

Минусы: нужно покупать VIP-аккаунт (без него бедный функционал), много предложений интима.

Сайт Mamba появился в 2002 году Скриншот сайта

2. LOVE.UA

Это чисто украинский сервис для знакомства и общения, которым можно пользоваться как с компьютера, так и скачав в виде приложения на iOS или андроид. Есть возможность написать сообщение понравившемуся пользователю, улыбнуться или оценить фотографии. Также можно поставить в статус свое настроение и заявить о желаниях. Например, поставить "хочу в кино" или "без настроения".

Плюсы: только для жителей Украины, быстрая регистрация.

Минусы: неудобный интерфейс.

Украинский сервис для знакомства и общения Скриншот сайта

3. TINDER

Это приложение популярно не только на территории Украины, но и во всем мире. Поэтому здесь можно найти пару практически в любом уголке планеты. Плюсом является также то, что геолокация подбирает потенциальных партнеров, которые находятся поблизости (минимальное расстояние – 1 км, однако можно расширить до нескольких сотен километров). Элементарный интерфейс, возможность подключить профиль в инстаграм (чтобы не подгружать кучу фото) и обезопасить себя от найзойливых пользователей делают это приложение одним из лучших для знакомств в сети. Так, только взаимно одобренные пользователи могут начать общение.

Плюсы: общение только когда симпатия взаимна, простой интерфейс.

Минусы: недостаточно конкретная геолокация, много рекламы.

Приложение Тиндер ищет людей поблизости makeout.by

4. BADOO

Сайт знакомств, у которого практически столько же преимуществ, сколько и недостатков. Нехватка информации в анкете компенсируется большим количеством пользователей из разных стран, что будет полезно тем, кто хочет подтянуть иностранный язык с носителем. Интересной функцией приложения является поиск своего двойника среди внешне похожих людей. Также можно включить местоположение и посмотреть, кто находится рядом.

Плюсы: функция "люди рядом", общемировой охват, бесплатный широкий функционал

Минусы: рандомный подбор партнеров.

На Badoo есть функция "люди рядом" play-apk.net

5. EDARLING

Портал, на котором содержится 13 миллионов анкет по всему миру. Отличием Edarling является уникальная система подбора кандидатов с помощью теста на 30 минут. Так, после регистрации и выполненного теста вам "выпадают" анкеты пользователей, максимально совместимых с вами по характеру и критериям, которые вы указали. Минусом является невозможность написать другим пользователям сайта. Для этого нужно купить абонемент.

Плюсы: много уникальных пользователей, подбор партнера по характеру.

Минусы: нельзя пользоваться бесплатно, тест очень длинный и утомляет.

Портал Edaring ориентируется на тех, кто хочет найти партнера для серьезных отношений Скриншот сайта

6. LINKYOU

На этом сайте чаще всего ищут вторую половинку по общим интересам и занятиям. Поэтому во время регистрации нужно указывать не только имя и возраст, но вид деятельности, кем работаете и цель знакомства. На LinkYou можно найти партнера своей национальности и вероисповедания. Стоит отметить, что на сайте почти 50 тыс. пользователей. Из этого можно сделать вывод, что сервис пока не стал популярным среди украинцев.

Плюсы: удобный поиск партнера по интересам, полностью бесплатный.

Минусы: сервис новый и рассчитан в основном на аудиторию стран СНГ, поэтому содержит мало анкет.

Скриншот сайта linkyou.ru

7. TEAMO

На этом сайте также нужно заполнять расширенную анкету, которая больше похожа на резюме. Так, обязательно нужно указывать знание языков, наличие детей и вредных привычек, свое вероисповедание, телосложение и даже состояние здоровья. В обязательном порядке надо будет пройти и психологическое тестирование. Любопытно, что модераторы сразу проверяют ваше загруженное фото. Если его не будет или вместо вас будет какая-то знаменитость или даже кошка, то ваш запрос о создании анкеты отклонят.

Плюсы: большое количество анкет, тесты на психологическую и астрологическую совместимость.

Минусы: нужно покупать премиум-аккаунт, можно познакомиться только с людьми из Украины и России.

На этом сайте нужно пройти психологические тесты Скриншот сайта

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