Как улучшить качество секса: названы топ-5 продуктов

Врачи сексологи назвали 5 продуктов питания, которые можно употреблять для улучшения качества сексуальной жизни.

Так, специалисты порекомендовали добавить в свой рацион продукты, которые балансируют уровень гормонов и усиливают приток крови к органам малого таза, тем самым стимулируя половое влечение, сообщает Elle.ru.

Устрицы

Фото: AgroPortal.ua

Несмотря на свою скользкую и слизистую текстуру, устрицы находится на вершине списка лучших афродизиаков. Поскольку содержат в огромном количестве цинк и магний — а это ключевые минералы для синтеза тестостерона, основного гормона полового влечения, и выработки сперматозоидов.

Миндаль

Фото: Оrexov.net.ua

Миндаль насыщен питательными веществами и содержит несколько микроэлементов, которые важны для сексуального здоровья и размножения: цинк, селен и витамин Е.

Шоколад

Фото: АиФ

Шоколад неспроста ассоциируется с сексом и любовью. Ведь он способствует выбросу "гормона счастья" серотонина и содержит фенилэтиламин — природный стимулятор, вызывающий возбуждение и чувство благополучия.

Инжир

Фото: takprosto.cc

Тропические плоды инжира — превосходный афродизиак, так как содержат клетчатку, которая играет важную роль для здоровья сердца.

Спаржа

Фото: irecommend.ru

Незаменимый источник калия, клетчатки, витамина Е, В6, А и С, а также тиамина и фолиевой кислоты. Этот коктейль стимулирует в организме синтез гистамина, повышающий способность достижения оргазма — как у мужчин, так и у женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы черты характера, повышающие шансы на секс.

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