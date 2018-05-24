Свадьба принца Гарри и Меган Маркл отбила у пользователей сети интерес к порно

Во время трансляции церемонии бракосочетания британского принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл, которая состоялась в субботу, 19 мая, мировой трафик крупнейшего порноресурса PornHub упал более, чем на 10%.

Боле того, к началу праздничного мероприятия количество запросов из Великобритании уменьшилось на 21%. К средним для субботнего показателя числам трафик вернулся лишь к 23:00 субботы, 19 мая. Об этом сообщили в официальном блоге ресурса для взрослых.

В исследовании уточнили, что на территории Англии от взрослого контента отвлеклись 19% пользователей, а в Северной Ирландии -14%. Наибольший интерес во всем мире к королевской семье проявила соседняя страна: во Франции трафик упал сразу на 23%. Также за свадебной церемонией пристально следили в Чили (минус 20% привычной аудитории), Италии (19%), а также в Новой Зеландии, Нидерландах и Турции (по 18%).

Меган Маркл и принц Гарри в день свадьбы

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Помимо этого, в преддверии британской королевской свадьбы представители PornHub заметили возросший интерес пользователей к персоне Меган Маркл. За три дня до бракосочетания ее имя стало одним из самых запрашиваемых на порносайте. К двадцатым числам мая аналитики зафиксировали рост популярности на 2812%, при этом треть пользователей писали имя девушки с грамматической ошибкой.

Также специалисты заметили увеличение количества запросов слов "принц" (на 403%), "принцесса" (на 187%) и "королевский" (на 1865%). На волне интереса к событию известность вновь вернулась к герцогине Кембриджской: запрос "Кейт Миддлтон" участился почти на 1000%.

Как сообщал OBOZREVATEL, зрители церемонии бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл утверждают, что невеста выругалась во время езды в карете. По их мнению, новоиспеченная герцогиня якобы сказала слово "f*ck".