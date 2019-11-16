Стало известно, как порнопродюсер заманивает украинок в "бизнес"

Секс-работница Катерина из Харькова рассказала, как популярный порнопродюсер Пьер Вудман заманивает девушек из Украины.

Одна из ее подруг "удостоилась чести" познакомиться с этим человеком и пройти испытания, а сейчас активно снимается в фильмах для взрослых за рубежом, передает "My Kharkov".

"У нас этот бизнес мертв и провальный. Так, по квартирам домашние порно снимают. Она прошла через Вудмана. А потом по всему миру. Сейчас себе уже две "хаты" купила", – отметила девушка.

Как продюсер заманивает украинок в порно psy-practice.com

По словам Катерины, многие в Украине никогда и не слышали фамилию Вудман, однако он весьма известный в Европе.

"Это, наверное, самый популярный порнопродюсер, через него прошли все начинающие и постсоветские и не только порнушницы. Они дают ему на камеру интервью, потом они с друзьями ее "испытывают" и дальше ее забирает менее известный продюсер на раскрутку. Ну или не забирают. Как подруга вышла на Вудмана, я вам рассказывать не буду", – отметила она.

Продюсер в порно Пьер Вудман Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, другая "жрица любви" Яна призналась, что в Украине в этом бизнесе можно заработать 7-8 тысяч гривен за ночь. По словам женщины, свой первый классический минет она сделала за 80 гривен – приличная сумма для того времени, когда она начинала.

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