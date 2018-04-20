Спустя 30 лет: культовые модели из обложек Playboy повторили свои пикантные фото

Семь моделей, которые ранее украшали обложки культового мужского журнала Playboy, повторно снялись для издания спустя десятки лет.

Так называемые “кроликов” Playboy в точности повторили свои фото с обложек примерно 30-летней давности, пишет Vice.

В съемках приняли участие бывшие модели Playboy Шарлотта Кемп, Кимберли Конрад, Кэндис Коллинз, Моник Сент-Пьер и другие. Женщины решились на социальный эксперимент, чтобы показать, что можно оставаться привлекательными и сексуальными в любом возрасте.

Шарлотта Кемп (1982 год)

Шарлотта Кемп на современной обложке журнала

Многие поклонники популярного издания отметили, что модели, несмотря на возраст, выглядят просто ошеломительно. Некоторым даже показалось, что новые фото более красивые, чем оригинальные обложки журнала.

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Так, Кимберли Конрад, которая пробыла в браке с основателем Playboy Хью Хевнером долгих 20 лет, украсила журнал в 1988 году.

Кимберли Конрад (1988)

Кимберли Конрад на современной обложке

Кэндис Коллинз и Моник Сент-Пьер вообще позировали на титульной странице издания для мужчин в далеких 1978 и 1979 годах. С тех пор прошло 40 лет, однако модели были рады вновь предстать во всей своей красе.

Кэндис Коллинз в 1979 году

Кэндис Коллинз сейчас

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Моник Сент-Пьер в 1978 году

Моник Сент-Пьер на своеременной обложке

Кэти Сент-Джордж не побоялась обнажиться для глянца через 35 лет после выхода откровенных обложек.

Кэти Сент-Джордж (1982)

Кэти Сент-Джордж на современной обложке

Лиза Мэтьюз (1990)

Лиза Мэтьюз на современной обложке

Рене Тенисон (1989 год)

Рене Тенисон на современной обложке журнала

Как сообщал "Обозреватель", австралийка Джина Стюарт вышла в финал соревнований за звание самой красивой женщины по версии культового мужского журнала Maxim в возрасте почти 50 лет.