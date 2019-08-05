Спортзал подождет: названы топ-5 секс-поз, заменяющих тренировки

Поддерживать себя в форме можно не только с помощью гантелей и штанг. Иногда вполне можно отказаться от тренировок в пользу секса.

И если вы хотите пропустить спортзал под таким предлогом, то эти позы отлично помогут сжечь быстро калории, сообщает Mhealth.

Фото: WMJ.RU

Амортизатор

Нужно чтобы девушка легла на спину, прижав колени к груди. Мужчина должен встать на колени перед ней и наклониться вперед так, чтобы ее ступни уперлись ему в грудь. Дальше все как обычно — он должен совершать интенсивные движения тазом, напрягая мышцы живота и ягодицы. Продолжительность подхода произвольная, паузы отдыха — до полного восстановления.

Фото: mhealth.ru

Отметим, что эта поза отлично заменяет сгибания бедра в тренажере.

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USB

Подсоединиться к разъему девушки в этой позе будет непросто — придется попотеть, однако результат того стоит. Итак, она должна встать на четвереньки, предплечья на полу. Партнер должен находиться в полуприседе спиной к ней, упираясь своими ягодицами в ее. Затем ему нужно наклонять корпус вместе с тазом до тех пор, пока не сможет ввести. После этого ему стоит начать приседать с амплитудой в несколько сантиметров.

Фото: mhealth.ru

Отметим, что эта поза заменяет приседания.

Упорный фермер

Девушка должна запрыгнуть на партнера спереди и обнять за шею. Затем ему нужно прислониться к стене и поддержать ее за таз, пока она подтянется и упрется коленями и голенями в стену — как на картинке. Придерживая подругу за спину, партнеру нужно дать ей откинуться назад и упереться в пол. Дальше уже сам интимный процесс. Главное, потратить на эту позу не больше 3–5 минут, иначе девушка заработает мигрень.

Фото: mhealth.ru

Отметим, что эта поза заменяет становую тягу.

Джойстик

Мужчине нужно занять позицию позади девушки, прижавшись пахом к ее бедрам. Далее перекинуть ее ногу через свое бедро, как на картинке. Совершать фрикции и одновременно интенсивно стимулировать рукой по очереди ее клитор и грудь.

Фото: mhealth.ru

Отметим, что такая поза заменяет подъемы таза с опорой на фитбол.

Дорожная

Начать мужчине нужно с коленно-локтевой позы. Затем аккуратно сесть назад на пятки — как говорят йоги, принять позу ученика. Партнершу поставить перед собой, ее голени зажать между своими. Затем ритмично нужно напрягать мышцы живота с ягодицами и доводить партнершу до просветления.

Фото: mhealth.ru

Отметим, что эта поза отлично заменяет обратные скручивания, подъем ног в висе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее микробиолог из Университета штата Аризона Чарльз Герб назвал пять мест, где сексом лучше не заниматься.

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