Сперма в локтях? Опубликованы самые нелепые заблуждения о сексе

В сети собрали самые глупые заблуждения касательно секса и полового акта в принципе. Некоторые молодые люди до прохождения специального курса сексуального образования даже не знали, как происходит зачатие.

"Мне пришлось объяснять, что в девочку не надо мочиться, чтобы она забеременела", – рассказал один из пользователей портала Reddit, работавший преподавателем в сексуальной сфере.

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Его коллега сообщил, что однажды беседовал с десятиклассницами, которые были уверены в том, что можно забеременеть после анального секса.

Ребенок поинтересовался у еще одного преподавателя сексуального образования, правда ли у лесбиянок сперма хранится в локтях. Среди популярных заблуждений и то, что невозможно забеременеть, если девушка будет сверху во время полового акта.

Также некоторые молодые люди считали, что женщины испытывают оргазм во время менструации. Другие думали, что презерватив можно заменить спринцеванием напитком "Спрайт" после секса.

Популярные заблуждения в сексе Комментарии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован топ самых вредных "взрослых" предпочтений в сексе. Среди них секс на пляже и поцелуи с незнакомцами.

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