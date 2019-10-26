Главная Новости
26 октября • обновлено в 05:04
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Секс

Сперма в локтях? Опубликованы самые нелепые заблуждения о сексе

495 Читать материал на украинском

В сети собрали самые глупые заблуждения касательно секса и полового акта в принципе. Некоторые молодые люди до прохождения специального курса сексуального образования даже не знали, как происходит зачатие.

"Мне пришлось объяснять, что в девочку не надо мочиться, чтобы она забеременела", – рассказал один из пользователей портала Reddit, работавший преподавателем в сексуальной сфере.

Новости
В школе детей Зеленского случился аншлаг на лекции эксперта по сексу

Его коллега сообщил, что однажды беседовал с десятиклассницами, которые были уверены в том, что можно забеременеть после анального секса.

Ребенок поинтересовался у еще одного преподавателя сексуального образования, правда ли у лесбиянок сперма хранится в локтях. Среди популярных заблуждений и то, что невозможно забеременеть, если девушка будет сверху во время полового акта.

Также некоторые молодые люди считали, что женщины испытывают оргазм во время менструации. Другие думали, что презерватив можно заменить спринцеванием напитком "Спрайт" после секса.

Популярные заблуждения в сексе

Популярные заблуждения в сексе

Комментарии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован топ самых вредных "взрослых" предпочтений в сексе. Среди них секс на пляже и поцелуи с незнакомцами.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel