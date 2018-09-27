МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

"Соблазнил 6 тыс. женщин": известный плейбой умер во время секса

Читать материал на украинском

Самый известный плейбой Италии Маурицио Дзанфанти умер во время секса с 23-летней туристкой в автомобиле на окраине Римини.

Мужчина скончался в возрасте 63 лет. Причиной кончины стал инфаркт миокарда, пишет Bild.

По словам самого героя-любовника, за всю жизнь, он соблазнил более 6 тыс. женщин. Из-за этого на родине его прозвали "комаром" за то, что он "жалил и улетал".

"Соблазнил 6 тыс. женщин": известный плейбой умер во время секса
Новости
"Было восхищение": украинская секс-бомба ответила на вопрос о сексе с Хью Хефнером

Маурицио стал легендой в 1970-е годы. В 17 лет он начал работать аниматором в популярном в то время диско-баре "Blow Up": он должен был заманивать молоденьких туристок в клуб. После веселья в клубе у "комара" с копной густых волос и волосатой грудью отлично получалось заманивать их в свои объятия. Француженки, англичанки, но больше всего ему нравились немецкие фройляйн. Количество женщин, побывавших в его постели, доходило до 500 за один сезон на побережье Адриатики в лучшие годы.

Свое последнее интервью плейбой дал в 2014 году. В нем "Ромео из Римини" признался, что подумывает выйти на покой. Чего, вероятно, не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи рассказали, чем грозит отсутствие секса.

Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги