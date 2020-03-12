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12 марта • обновлено в 03:46
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/ Секс

Смертельно больная женщина занялась сексом с сотней мужчин после расставания с мужем

1.7т
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Жительница США заболела терминальной стадией рака, бросила мужа и переспала с сотней мужчин до того, как умерла.

Историей американки по имени Молли поделилась ее подруга. Об этом сообщает Daily Mail.

Смертельно больная женщина занялась сексом с сотней мужчин

dailymail.co.uk

Американка пережила мастэктомию и несколько других процедур. Врачи сказали ей, что гормональная терапия уничтожит ее либидо, но вместо этого лечение повысило ее сексуальное возбуждение. Тогда она решила расстаться с мужем.

Женщина начала встречаться с другими мужчинами, и в какой-то момент у нее в контактах было более 185 поклонников.

"Секс заставляет меня чувствовать себя живой — это хороший способ отвлечься от болезни", — признавалась она.

Молли умерла в марте 2019 года. Ей было 45 лет.

Смертельно больная женщина занялась сексом с сотней мужчин

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были озвучены лучшие способы улучшить сексуальную жизнь.

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Автор
Мария Дидык
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Livesey David
Livesey David
Предки наверняка с неньки эмигрировали.
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Не долго мучалась старушка
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