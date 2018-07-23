"Скупают тоннами": сотрудник секс-шопа поделился секретами работы

Сотрудник одного из российских секс-шопов принял участие во флешмобе в соцсетях "один лайк — один факт" и перечислил несколько сотен фактов о своей работе.

Продавец в секс-шопе, пишущий в Twitter под ником "Дядя Терин", в частности, рассказал, что в магазины часто заходят извращенцы, некоторым продавцы дают прозвища. "Один из самых известных — Бабаевский, он всегда приносит тебе шоколадку", - написал юзер.

Он добавил, что в ночную смену "большая часть покупателей приходит за огромными девайсами для фистинга", а некоторые клиенты звонят по телефону и просят подробно рассказать про то, как пользоваться искусственной вагиной. При этом стройные покупатели оказываются гораздо более закомплексованными, чем полные.

Новости Ученые назвали идеальное время для занятий сексом

По наблюдениям автора, "самые бодрые в сексе - ребята которые старше 70".

"Продажи различаются от района, в котором находится магазин. В одном могут скупать тоннами резиновых женщин, в другом — основная ставка на БДСМ, в третьем — на анальные игрушки", — пишет автор.

Он отметил, что многие посетители спрашивают, продают ли в секс-шопе живых женщин.

"Начинаешь ненавидеть мужиков. Даже если сам мужик. Потому что процент "А дайте мне что-нибудь, чтоб я ей незаметно подсыпал и потом трахнул" печально высокий", — подчеркнул пользователь.

Также "Дядя Терин" назвал один из типичных дебильных вопросов продавцам в секс-шопах -"А можно я тут попробую, а потом куплю?"

"Да, надувных резиновых тёток до сих пор покупают... А ещё есть надувные Джастин Бибер, овца, свинка и инопланетянка", - пишет автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психотерапевт и сексолог Елена Голоцван рассказала, почему украинцы боятся говорить о сексе.