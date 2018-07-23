"Скупают тоннами": сотрудник секс-шопа поделился секретами работы

Сотрудник одного из российских секс-шопов принял участие во флешмобе в соцсетях "один лайк — один факт" и перечислил несколько сотен фактов о своей работе.
Продавец в секс-шопе, пишущий в Twitter под ником "Дядя Терин", в частности, рассказал, что в магазины часто заходят извращенцы, некоторым продавцы дают прозвища. "Один из самых известных — Бабаевский, он всегда приносит тебе шоколадку", - написал юзер.
Он добавил, что в ночную смену "большая часть покупателей приходит за огромными девайсами для фистинга", а некоторые клиенты звонят по телефону и просят подробно рассказать про то, как пользоваться искусственной вагиной. При этом стройные покупатели оказываются гораздо более закомплексованными, чем полные.
По наблюдениям автора, "самые бодрые в сексе - ребята которые старше 70".
"Продажи различаются от района, в котором находится магазин. В одном могут скупать тоннами резиновых женщин, в другом — основная ставка на БДСМ, в третьем — на анальные игрушки", — пишет автор.
Он отметил, что многие посетители спрашивают, продают ли в секс-шопе живых женщин.
"Начинаешь ненавидеть мужиков. Даже если сам мужик. Потому что процент "А дайте мне что-нибудь, чтоб я ей незаметно подсыпал и потом трахнул" печально высокий", — подчеркнул пользователь.
Также "Дядя Терин" назвал один из типичных дебильных вопросов продавцам в секс-шопах -"А можно я тут попробую, а потом куплю?"
"Да, надувных резиновых тёток до сих пор покупают... А ещё есть надувные Джастин Бибер, овца, свинка и инопланетянка", - пишет автор.
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