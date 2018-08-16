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Елена Соловьева
Елена Соловьева
владелица отеля для ролевых игрВсе статьи автора

Скучный секс. Как спасти от него свой брак?

2.4т

Помните, как заканчиваются все сказки – "и жили они долго и счастливо". Увы, но в жизни эти два определения обычно не пересекаются – или долго, или счастливо. Причем практически все хотят, чтобы отношения с партнером были "долгими и стабильными". Счастливые? Но это вроде бы само собой подразумевается, иначе ж не будет долго.

И, подменяя понятия, мы старательно работаем на длительность отношений, а не на их качество. Терпим, понимаем, принимаем, ждем, прощаем, договариваемся, снова принимаем и так по кругу с обоих сторон. Все это щедро приправляется бытовыми проблемами и вдруг вы понимаете, что уже очень давно не срывали друг с друга одежду. Вы перестали целоваться в лифте, на балконе, на кухне, садясь в машину. Страсть стихла. Пришла привычка и рутина, секс еще не начался, а вы уже знаете каким он будет.

У этой ситуации есть несколько выходов:

- Путь наименьшего сопротивления – разойтись и искать новые отношения.

- Путь "как все" - любовник\любовница, эмоции на стороне, а дома быт, обязательства и имитация крепкой семьи

- Путь сложный – вернуть в отношения страсть и повысить уровень доверия к друг к другу.

Именно для этих целей мир придумал ролевые игры. Когда мы были детьми, мы взрослели через игру, примеряли на себя разные роли и таким образом узнавали мир. Мы становимся взрослыми и начинаем стесняться своих желаний и наклеивать на их ярлыки – плохо\хорошо, правильно или нет, осудят\не осудят. А почему бы не позволить себе забытую детскую непосредственность?

Эротические ролевые игры – это профилактика измен, таблетка от развода и моральная виагра в одном флаконе. Возможность побыть кем-то совсем другим, делать то, что в обычной жизни вам не свойственно, пробовать новые ощущения и получать яркие эмоции. Вы открываете новые грани и в себе, и в партнере, тем самым возбуждая утихший интерес друг к другу.

Серая мышка-домохозяйка вдруг может стать яркой Госпожой, а крутой босс превратиться в непослушного ученика или робкого пажа у ног Королевы. Сексапильная медсестричка или брутальный бармен. Строгая учительница или султан в гареме. Сценариев сотни и среди них наверняка есть тот, который понравиться именно вашей паре.

Как начать? Несколько простых правил, как организовать ролевую игру и перебороть неловкость и смущение.

- Выберите подходящий момент для разговора о своих желаниях. Лучше делать это не дома, а где-то в уютном кафе, за бокалом вина невзначай признаться, что вы что-то прочитали-посмотрели и вас это возбудило.

- Вернуться домой и прочитать\посмотреть это вместе. Если вместе неловко – просто дайте партнеру ссылку на видео или текст, которые вам понравились

-.Если вам обоим приемлем выбранный сценарий – договоритесь, когда вы будете воплощать игру в жизнь. Самая хорошая импровизация – тщательно подготовленная.

- Хотите страстной игры ночью? Начинайте играть с утра. Вы не сможете войти в роль за 10 мин, если вы не профессиональные актеры. Например, если вы решили играть в ученика и учительницу – спросите его с утра, выучил ли он стих. Напомните, что вечером урок и пришлите фото своего декольте и указки. Дразните.

- Костюмы. Никаких тапочек, хвостиков и домашних халатов – оденьтесь, соответственно фантазии. Можно купить специальные костюмы в секс шопе, можно обойтись своим гардеробом, но над образом нужно поработать.

- Идеально – сменить локацию. Не дома, не в привычной спальне. Если такой возможности нет – попытайтесь привнести изменения в интерьер согласно фантазии – тут в помощь пледы, свечи, подушки или веревки – в зависимости, что вы воплощаете.

- Вы в образе. И вам некуда спешить. Если в ролевой игре на 10й минуте вы перешли непосредственно к сексу – вы проиграли). Продумайте свои диалоги и постарайтесь подержать образ хотя бы минут 40. Дразните, прикасайтесь, разжигайте эмоции, но не спешите и помните – у вас сейчас самый благодарный зритель, стесняться некого.

- Все что было во время игры – остается в игре. Вы играли в рабыню и господина и вас назвали как-то не так? Не надо дуться, обижаться и переносить эмоции из игры в жизнь. Это были не вы, это были роли.

- Обсудите что допустимо, а что нет заранее, чтобы избежать неприятных моментов – ненормативная лексика, физическая боль (порка, например), моральное подчинение – лучше обозначить, как далеко вы оба готовы зайти

- Да, у вас есть сценарий, но вы сейчас играете для себя, а не для публики) Отпустите тормоза и получайте наслаждение друг от друга.

Вся наша жизнь – игра. А секс – это самая прекрасная игра для взрослых. Не бойтесь играть, вам понравится.

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Елена СоловьеваЕлена Соловьева
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