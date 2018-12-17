В начале отношений мы просто не можем расстаться друг с другом. Все, что необходимо молодой паре – это быть рядом друг с другом. Секс – самое интересное занятие, общая постель – самое желанное место в мире, из которой пара просто не вылазит.

В начале отношений кажется, что так будет всегда. Именно поэтому, переступив рубеж в 6 или 12 месяцев (у всех это бывает по-разному), когда секса становится заметно меньше, многие задаются вопросом – а все ли у нас в порядке в отношениях?

У нас стало меньше секса, потому что прошло время и страсть поутихла или потому что мы перестали нравится и привлекать друг друга? А что происходит, когда пара вместе 10 лет? Секса нет вообще? Давайте вместе разберемся сколько должно быть секса в паре в начале отношений, через год и через 10 лет. И какие звоночки действительно говорят, о том, что отношения утратили былые чувства...

Начало отношений

Вы не можете жить друг без друга! Все о чем вы думаете, пока сидите у компьютера на работе, это о грядущем вечере вместе! Вы занимаетесь сексом каждый день и делаете это до утра! Все, что вам необходимо в жизни для счастья – это просто быть вместе. Вы забыли о том, как мечтали о шубе, новой машине и доме с большим садом. Все это уже не важно. Или пока не важно.

Начало отношений – это всегда буря эмоций и гормонов. Все, что пара делает вместе в начале отношений наполнено яркими красками, невероятными впечатлениями и чувствами.

Секс в первые месяцы отношений – лучший секс, который только может быть! Как часто вы им занимаетесь? Это происходит практически каждый день. В то же время, если вы находитесь в начале ваших отношений, но секса у вас не много, не спешите паниковать. Все зависит от ситуации.

Например, если ваш избранник – карьерист, у которого в один и тот же период жизни появились и вы, и возможность сделать прорыв в карьере. Стоит также учитывать любовный темперамент партнеров.

Есть пары, которые даже в начале отношений занимаются сексом не каждый день, просто потому что им достаточно того, что у них есть. Конечно, если вы мечтаете о вашем мужчине днями и ночами, а сексом занимаетесь только один раз в неделю – это не очень хороший звоночек.

Что стоит здесь предпринять? Поговорить с вашим мужчиной об этом! Рассказать о своих чувствах и желаниях и поинтересоваться его мнением, а также чувствами и желаниями по поводу сложившейся ситуации!

Через 6-12 месяцев

Пожалуй, самое опасное время для возникновения конфликтов на сексуальной теме, ревности или разочарованности партнеров. Еще буквально месяц назад вы не могли оторваться друг от друга, секс был страстным и умопомрачительным, вы не могли насладиться и оторваться друг от друга. А сегодня все иначе, секс уже "не такой" да и происходит он намного реже. Есть ли повод расстраиваться? Скорее всего – нет!

Вы просто перешли тот рубеж, когда из влюбленной пары вы стали парой, в которой любите друг друга. Чувствуете разницу? Просто поймите, что такого секса, как в первые месяцы отношений уже не будет! Секс не будет хуже, он просто будет другим....Все просто.

Если вступая в отношения вы до этого определенное время находимся в одиночестве, а значит жаждем любви и ласки. Через полгода или год отношений мы уже компенсировали утраченное, а значит нам просто стало меньше этого надо. Дать однозначный ответ, сколько секса должно быть в паре, которая вместе уже 6-12 месяцев дать сложно.

Здесь все зависит от темперамента партнеров. Я знаю пары, которые занимаются сексом по 5 раз в неделю. В то де время, я знаю пару, у которых секс бывает 1-2 раза в неделю. И те, и другие счастливы! Бить тревогу стоит если секса нет вообще или если вы понимаете, что не испытываете абсолютно никакого влечения к своему партнеру!

Через 10 лет

Знайте, что настоящая любовь не измеряется количеством половых актов в неделю/месяц. Если секса у вас совсем нет или вы занимаетесь сексом один раз в месяц – это не совсем хороший показатель! Но в то же время, это вовсе не означает, что вы больше не любите или не привлекаете друг друга.

Проанализируйте последние несколько недель жизни. Чем вы были заняты? Как много у вас было свободного времени? Сколько часов вы спали? Возможно, вы просто заняты работой и воспитанием детей? Тогда стоит пересмотреть ваш график, обсудить со второй половинкой, что делать в сложившейся ситуацию.

В конце концов, внести секс в распорядок вашей недели!