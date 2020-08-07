Сколько должен длиться идеальный секс: эксперты дали ответ

Эксперты из университета в штате Пенсильвания (США) выяснили, что идеальный половой акт должен длиться от 7 до 13 минут.

По мнению специалистов, чрезмерное увлечение сексом может привести к зависимости от самоудовлетворения в случае, если человек потеряет интимную жизнь с партнером, пишет Рамблер.

Так, эксперты отметили, что короткий половой акт длится одну-две минуты, нормальный секс – от трех до семи минут, а идеальный – от 7 до 13 минут.

Идеальный секс должен длиться 7-13 минут lux.fm

По словам специалистов, слишком высокая сексуальная активность может привести к неприятным последствиям. Если секс длится более 30 минут, то у партнеров могут возникнуть проблемы со здоровьем и психикой.

Отметим, что положительно влияет на здоровье получения оргазма, а не продолжительность секса, ведь он перезапускает нервную систему, производит большое количество гормонов, которые снижают стресс, успокаивают и расслабляют тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи заявили, что мастурбация положительно влияет на физическое и психическое состояние человека. Она активизирует гормон счастья, повышает самооценку и снижает стресс.