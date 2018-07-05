Собрались как-то 4 подруги слегка за тридцать поговорить о своем, о девичьем за бокалом чая. Ну и после обсуждения обновок, воспитания детей и подчиненных, планов и надеж разговор плавно перетек в сторону сексуальных утех. А вот тут и выяснилось:

Первая дама замуж вышла рано и безвозвратно, а главное "правильно", то есть девственницей. Была эта дама самых что ни наесть строгих моральных принципов, поэтому кроме мужа, никогда, ни с кем и никак. И вроде бы все нашу даму устраивало, но секс в ее жизни был не важен. Вот совсем. Ну как-то поначалу еще что-то там они с мужем исполняли, ну а потом… Ну к чему эти нелепые телодвижения. Да, у мужа периодически бывают романы на стороне, ну дык это жизнь. Так у всех. Мужики, они ж все такие, главное, что он же по итогу к ней возвращается, да и отец он хороший.

Вторая дама была менее принципиальна и из первого брака выпорхнула во второй. И оказалось, что в первом браке у нее секса то вообще не было. Зато теперь влюблена без памяти и мужу пикантные смс-ки пишет. А он налюбоваться ей не может, потому как с ней любую фантазию может воплотить. Вот и спешит с работы домой.

Третья дама была уверенной противницей уз Гименея, строила карьеру и крепко держалась за свою свободу-независимость. Подбирала любовников под цвет платья и меняла их чаще, чем пресловутые платья. Отдыхала в свинг-отелях и посещала закрытые вечеринки очень даже эротического содержания. Правда иногда в ее глазах была грустинка.

Четвертая дама, была уверенна, что "хороший левак укрепляет брак" и совершенно не планировала расставятся с законным мужем, несмотря на то, что изменяла ему регулярно и со вкусом. И вообще – один любовник в семье растет эгоистом.

Тут закончилось у них бодрящее игристое и стали барышни собирать по домам. И каждая осталась уверенна в своей непоколебимой правоте и выбранном способе жизни. А мораль сказки проста – любовь и любовник хоть и однокоренные слова, но в по сути уж очень разные. Потому что Любимый может быть один. А любовников – сколько угодно. Когда нет любимого.