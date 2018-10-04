Когда мужчины рассказывают нам, что любят молодых девушек, они нагло врут.

По крайней мере, в этом важной вопросе.

Молодые девушки не в состоянии даже приблизительно угнаться за роскошными дамами, которые разменяли четвертый десяток. Могут только смотреть и завидовать.

Конечно, речь идет об опыте.

Не могу понять это противоречие.

Если мы говорим про услуги дам полусвета, мужским восторгам нет предела.

Да, это услуги профессионалок, обычным девушкам такое и не снилось! Да там все качественно, эффективно и феерично! Да как вообще можно сравнивать слабые потуги какой-нить бухгалтерши Машки с пируэтами феи Мэрилин!

И даже не пытайтесь сопоставлять и что-то там по рыночным ценам считать, дорогие Машки! Вам с Мэрилин и через 100 лет не сравниться.

Ок, принимается.

Удивляет меня другое. При оценке той же Машки обязательно ее "пробег" посчитают. Причем в негативном смысле. И каждым бывшим партнером попрекнут, и за каждый дополнительный год в паспорте козью морду сделают. И вообще намекнут, что надо бы 18-летней девственницей быть. Непотасканной и чистой.

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При этом мы понимаем, что Машка, даже при изрядной доли раскованности, это практически девственница по сравнению с профессионалкой Мэрилин.

Так вот и вопрос у меня. Если женский опыт в такой цене - то почему большинство мужчин истерично ищут подругу как можно моложе? А если главное, все же, - это относительная чистота и непотасканность, то о каком качестве, простите, секса вообще может идти речь?