Сексуальный гороскоп для всех знаков по картам Таро на неделю с 5 по 11 октября: захочется веселья и приключений

Сексуальный гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на ближайшую неделю говорит о том, как будет развиваться личная жизнь с 5 по 11 октября.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, для кого этот период будет удачным, а кому не стоит строить личные планы в ближайшее время.

Овен

Велика вероятность попасть на многолюдное празднование. И там не просто весело провести время, но и познакомиться с приятными людьми, случайная встреча с которыми может перерасти в длительный и бурный роман.

Телец

Радуетесь спокойными и уравновешенными отношениями, где есть все, что нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливыми: любовь, внимание и забота любимых, комплименты от окружающих, ощущение нужности этому миру и полная удовлетворенность от всех аспектов жизни.

Близнецы

Вселенная сейчас склонна вас баловать, поэтому можете рассчитывать на искреннее внимание от сторонников или любимых, которые будут выполнять любые ваши прихоти и дарить щедрые подарки, на которые вы совсем не рассчитывали.

Рак

Даже если вам покажется, что новый знакомый или знакомая – ваш идеал, не спешите с отношениями, лучше изучите этого человека, испытайте в различных обстоятельствах, будьте более тщательными в выборе партнера.

Лев

Гулять так гулять – решите вы вместе с компанией так же весело настроенных друзей и подруг. Словом, бурной будет эта неделя для личной жизни, шумные вечеринки плавно переходят в общие завтраки – и так по кругу.

Дева

Перед вами сейчас стоит задача приручить дракона, то есть взять в плен своего очарования одну мощную личность, которую голыми ногами не удивишь. Поэтому лучше применяйте свой ум и сделайте так, чтобы спасали и завоевывали вас.

Весы

Не хочется вам сейчас ни с кем особо контактировать ни в каком смысле этого слова. Вам и с собой сейчас просто замечательно. Поэтому можете сами себе назначать свидания, дарить приятные подарки и общаться – потому что всегда приятно поговорить с умным человеком.

Скорпион

Бывают моменты, когда хочется разорвать все контакты, разобрать по кирпичикам и больше никогда ни с кем ничего не начинать. И на этой неделе вас могут увлечь подобные настроения и вы будете близки к тому, чтобы разрушить отношения. Не факт, что это произойдет, но такие желания есть.

Стрелец

Если вас уже начинают напрягать ваши отношения, начните все сначала. И это не значит бросать своего проверенного временем и обстоятельствами партнера и пускаться во все тяжкие. Сделайте вид, что вы только что встретились и у вас все только начинается.

Козерог

Что-то вы слишком торопитесь, желая успеть все, в том числе и насладиться всеми прелестями личной жизни. И других подгоняете, а это в вопросах чувств может только помешать получить удовольствие. Не спешите, вы все успеете.

Водолей

Ваша щедрая натура желает развлечься и вы готовы тратить на это немалые средства, даря себе и своим любимым не только себя, но и все, что у вас есть в виде подарков, денег, возможностей и просто прекрасно проведенного времени.

Рыбы

На личную жизнь нет никаких сил, вы настолько сосредоточены на себе и на решении различных внутренних вопросов типа смысла жизни, вам совсем не хочется тратить ресурсы на других. Поэтому проведите эту неделю в аскезе.

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