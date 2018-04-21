Люди часто путают сексуальное влечение и любовь, называют влечение любовью. И здесь любопытно исследовать, как обычно вы входите в отношения. Что для вас важно при первой встрече? Что включает ваш интерес и запускает химию влюбленности: сексуальное влечение, страстная любовь или нежная привязанность?

В сексуальном влечении объект не важен, важны только те параметры, которые активизируют жажду обладания и вступления в половой контакт. Это вовсе не означает, что не имеет значения, что человек говорит, как себя ведет и что из себя представляет, вовсе нет. Но это все сигнализирует о том, хотели бы вы заняться с ним сексом или нет. Если объект отвергает, это не вызывает у вас особых страданий, довольно быстро находится следующий.

В страстной любви важен именно объект. Как будто бы вы встречаете того, кто давно живет в ваших представлениях об идеальном партнере (идеальной женщине, мужчине). Как будто бы образ, существующий в вашей голове, находит свое реальное воплощение. И вы захватываетесь романтическими мечтами и фантазируете об этом человеке, о вашем будущем. Мысли становятся настолько навязчивыми, что влечение отступает на второй план. Если объект по каким-то причинам недоступен, это может вызывать даже суицидальные настроения.

При нежной привязанности вы чувствуете к другому человеку симпатию, тепло и желание позаботиться. Нередко эти отношения произрастают из дружбы. Вам нравится взаимопонимание, общность ценностей и душевная близость, возникающая едва ли не с первых минут общения. В этих отношениях вы чувствуете стабильность. защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Утрата объекта может вызывать тоску и желание вернуть все на круги своя.

Подумайте, из каких чувств и мотивов вы чаще всего входили в отношения.

Надо заметить, что люди из первой категории отмечают наличие волнения, желания, смущения, драйва, агрессии, ощущения игры. Это очень витальные чувства, на грани опасности, связанные с риском.

Люди из второй категории часто отмечают подавленность, депрессию, эйфорию, восторг, зацикленность, отсутствие сил, желание свернуть горы. Амплитуда переживаний очень высока.

Люди, испытывающие нежную теплую привязанность, ощущают спокойствие, близость, уверенность, благодарность, заботу и желание заботиться, желание помогать и поддерживать. Однако в этих отношениях так же присутствует скука и раздражение.

Человек может находиться в каждой из этих трех систем: он может испытывать сексуальное влечение к одному объекту, а нежную привязанность - к другому.

Со временем в паре, даже при входе в отношения через страсть, она отходит на последнее место, а привязанность выступает на первое, так же утихает и сексуальное влечение.

Чем сильнее привязанность, тем меньше в паре секса. Есть версия, что так происходит из-за неосознанного инцестуозного запрета на секс с близким родственником. Чтобы страсть и секс существовали, объект должен быть в некотором смысле чужим. И это извечная дилемма: с сексом и с риском потерять партнера или с уверенностью в отношениях, но почти без секса.

Что делать? Не сливаться. Как минимум, иметь собственное пространство: свои увлечения, свое время, свои мысли, и... меняться. Как внешне, так и внутренне. Согласны?