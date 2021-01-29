Секс – это основа отношений в паре. А фраза "главное, чтобы человек был хороший" не сработает, если секс с этим человеком – плохой. Поэтому при сексуальной несовместимости стоит подумать дважды. Но если причины быть вместе с человеком есть, и они весомые – учитесь находить здоровый компромисс.

РАЗНЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ. Одна из самых распространенных причин сексуальной дисгармонии – различный темперамент у партнеров. Когда мужчина хочет близости по несколько раз в день, а женщине достаточно раза в неделю. Или, наоборот: она куда чаще в игривом настроении, чем он.

В такой ситуации очень важно уважать себя и партнера. Не пренебрегайте своей физиологией, вступая в близость против желания или пытаясь подавить естественные потребности. Но и не сыпьте обвинениями в адрес другого человека. "Фригидная", "импотент", "нимфоманка", "маньяк" - обидные формы одной-единственной фразы: "мы разные".

Что же делать? Осваивать альтернативные способы порадовать себя и друг друга. Мануальные техники, массажи, игрушки, секстинг, веб-связь, секс-гаджеты и дальше – от вашей фантазии. Если же возникает мысль: "Ещё чего, пусть сам/сама разбирается", - то здесь на лицо более глубинные проблемы в отношениях, чем просто разная физиология.

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ РАСКРЕПОЩЕННОСТИ. Если у одного из партнеров более богатый опыт, а второй ещё не раскрыл свою чувственность до конца – это может стать камнем преткновения.

Здесь главные инструменты – эмпатия и чуткость. Важно учитывать, что чем больше один будет демонстрировать свою раскованность и напирать – тем сильнее другой станет замыкаться. Только мягкое, деликатное взаимодействие сможет дать позитивный результат.

Такой паре стоит больше разговаривать, проявляя максимальную бережность к чувствам друг друга. И только потом переходить к действиям. Основное правило: слышать партнера и его желания. Ну и, конечно, прислушиваться к себе и своему телу. Если возникают сложности – можно обратиться за консультацией к психологу или сексологу.

РАЗНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Совершенно разные сексуальные вкусы, пожалуй, самый сложный из вариантов несовместимости. Когда один из партнеров любит нежные традиционные занятия любовью, а другой – поклонник садо-мазо, свинг-вечеринок или ещё более смелых развлечений.

Здесь возможность найти компромисс будет зависеть от того, готовы ли партнеры идти навстречу друг другу. Например, готов ли один пробовать и экспериментировать? И не для того, чтобы угодить кому-то, а чтобы расширить свои сексуальные горизонты. Готов ли другой оставить свои фетиши на уровне фантазий? Научиться получать от них удовольствие, не впуская в свою спальню в реальности.

Если же поиск компромисса невозможен из-за принципов одного из партнеров. Если отказывая себе в желаемом, другой чувствует лишения. Тогда стоит ещё раз взвесить все "за" и "против" таких отношений.

А как вы считает, можно ли построить счастливые отношения при сексуальной несовместимости?

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