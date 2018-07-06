Секс втроем: как не потерять партнера после эксперимента

Телеведущая Снежана Скляревская и владелица первого в Украине отеля для секс-игр Елена Соловьева обсудили плюсы и минусы секса втроем - самой распространенной фантазии мужчин и женщин.

Самое главное правило - согласие партнеров получить такой опыт. Для того, чтобы потом не сожалеть. Многие пары ссорятся и даже расстаются после секса втроем, потому что изначально не были готовы к такому эксперименту.

Если пара решилась и хочет использовать схему две женщины и мужчина (самая распространенная, так как мужчины не хотят делить свою даму еще с кем-то), Снежана Скляревская советует не привлекать к сексу подруг. Это тоже может закончится обидами.

Во время секса мужчине советуют уделять больше времени своей женщине, чтобы она не ревновала к приглашенной девушке.

Самим девушкам следует первыми проявить инициативу, если мужчина стесняется и на своем примере показать, как нужно веселиться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что секс по-прежнему окружен бесчисленным количеством мифов, в которые верят не только подростки.