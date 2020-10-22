Секс втроем: эксперт поделился советами, чтобы не облажаться
Нидерландский эксперт Алекс Мэй рассказал, что мужчине перед тем, как предложить своей любимой секс втроем, нужно понять, приятная ли ей физически другая женщина.
Специалист привел статистику, согласно которой большинство женщин – бисексуальные, однако от 15 до 40% по своей природе строго гетеросексуальные, пишет MAXIM.
Мэй посоветовал паре составить план, в котором будет описано, как должен пройти секс втроем. Также стоит прописать, что можно делать, а что – нет. Ко всем ограничений следует относиться спокойно.
"По своему опыту скажу: первый, второй, третий раз она внимательно смотрит, как я себя веду, на четвертый – я начинаю с ней, а она говорит: "Слушай, ну зачем ты так, все же нормально, давай ее вдвоем", – признался эксперт.
Итак, Мэй посоветовал соблюдать следующие правила во время секса втроем:
Всегда уделять внимание двум. Когда мужчина сконцентрирован на одной, вторая не должна лежать рядом с разочарованным видом. Можно хотя бы взять ее за руку.
Ни в коем случае не говорить одной из партнерш, что она вам нравится больше. Женщины более склонны к единению душ, мыслей и тел в такие моменты. Они чувствуют себя частью целого и растворяются в своих партнерах.
Если мужчина уверен, что на второй заход его не хватит, – лучше остановиться, переходить от одной к другой, делать паузы на поцелуи и поглаживания.
В такие моменты не стоит экспериментировать с сексуальными позами или аксессуарами.
Используйте контрацептивы. Что подумают о мужчине работники ЗАГСа, когда он появится регистрировать двух детей, рожденных разными матерями в один и тот же день? Эксперт рекомендует каждый раз при переходе к другой партнерше надевать новый презерватив.
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