Главная Новости
5 декабря • обновлено в 04:05
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Секс

Секс во время простуды: названы важные нюансы

790
Читать материал на украинском

Если человек болен, но все же хочет в это время заниматься сексом, то ему нужно помнить о нескольких нюансах.

Об этом говорится в материале "24 канала". Примечательно, что, когда у человека лихорадка, он обычно не думает о сексе, однако, бывают и исключения.

Так, респираторные заболевания не распространяются через половой акт, но в то же время существует вероятность заразиться через слюну и капли пота. Поэтому нужно избегать поцелуев, стараться не чихать и не кашлять, а также не быть слишком близко лицом к лицу.

Секс во время простуды

Секс во время простуды

soulpost.ru

Самыми рискованными позами во время простуды является миссионерская, или когда больной человек сверху. Для того, чтобы снизить вероятность заражения, стоит рассмотреть "стиль собачки", оральный секс или "ручные игры".

Новости
Секс во время "красных дней": врач дала интимный совет женщинам

Если у человека грипп, лучше избежать секса, пока не станет лучше. Это слишком серьезное заболевание, чтобы рисковать здоровьем партнера.

Срок, в течение которого можно заразить окружающих, зависит от болезни. Чаще это первые несколько дней с начала первых симптомов. Но некоторые заболевания могут распространяться еще до проявления симптомов и их завершения.

Как сообщал OBOZREVATEL, регулярное занятие любовью может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Вероника Ковбасюк
Тег
Секс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги