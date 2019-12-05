Секс во время простуды: названы важные нюансы

Если человек болен, но все же хочет в это время заниматься сексом, то ему нужно помнить о нескольких нюансах.

Об этом говорится в материале "24 канала". Примечательно, что, когда у человека лихорадка, он обычно не думает о сексе, однако, бывают и исключения.

Так, респираторные заболевания не распространяются через половой акт, но в то же время существует вероятность заразиться через слюну и капли пота. Поэтому нужно избегать поцелуев, стараться не чихать и не кашлять, а также не быть слишком близко лицом к лицу.

Секс во время простуды soulpost.ru

Самыми рискованными позами во время простуды является миссионерская, или когда больной человек сверху. Для того, чтобы снизить вероятность заражения, стоит рассмотреть "стиль собачки", оральный секс или "ручные игры".

Если у человека грипп, лучше избежать секса, пока не станет лучше. Это слишком серьезное заболевание, чтобы рисковать здоровьем партнера.

Срок, в течение которого можно заразить окружающих, зависит от болезни. Чаще это первые несколько дней с начала первых симптомов. Но некоторые заболевания могут распространяться еще до проявления симптомов и их завершения.

Как сообщал OBOZREVATEL, регулярное занятие любовью может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп.

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