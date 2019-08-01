Секс во время беременности: развенчаны главные мифы

Одним из самых популярных вопросов у пар, которые ждут ребенка является "можно ли заниматься сексом во время беременности?". Вокруг этой темы существует множество мифов и предубеждений, но не все они верны.

Так, многие отказываются от секса на все девять месяцев беременности, поскольку верят, что это может навредить ребенку. Акушер-гинеколог Татьяна Румянцева развенчала самые популярные мифы связанные с этой щепетильной темой, пишет Men's Health.

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Новости Нашлись самые раздражающие и скучные действия в сексе

Беременным женщинам не хочется секса

Во время беременности у женщин повышается уровень многих гормонов, диаметрально противоположно влияющих на либидо: окситоцин и эстрогены его повышают, а прогестерон и пролактин - угнетают. Из-за этого в первом триместре у большинства беременных желание секса ниже, чем во втором и третьем.

"Если верить научным данным, 35-90% женщин сталкиваются со сниженным либидо во время беременности. Очень сильно цифры зависят от религиозности, социального статуса и возраста. В моей практике соотношение, думаю, примерно такое: 20% нимфоманят, а 80% - охладевает он или она", - говорит Татьяна Румянцева.

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Отказ от секса на 9 месяцев

Если беременной женщине может навредить секс - доктор ей об этом обязательно скажет. Если же он молчит, а сами будущие родители стесняются спрашивать о такой пикантной теме, значит половая жизнь не противопоказана.

"Не может быть такого, что беременность протекает спокойно, на всех плановых осмотрах и УЗИ все ок, а потом внезапно выясняется, что секс именно вам был строго противопоказан", - отметила Румянцева.

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Можно потерять ребенка на ранних сроках

Первый триместр - самое тревожное время для будущих родителей. 50% беременностей прерываются именно в первые 12 недель. Но, чаще всего к сексу это не имеет никакого отношения.

"Секс на этом этапе никоим образом не повышает риск выкидыша и не может навредить ребенку. Если у будущей мамы нет кровянистых выделений и сильных болей, а лечащий врач настроен оптимистично, не пугает вас всякими страшными словами типа "угроза выкидыша", "истмико-цервикальная недостаточность" и "предлежание плаценты", сам по себе первый триместр не является противопоказанием к занятиям сексом", - отметила врач.

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Пока женщина кормит грудью, она не может забеременеть

"Полагаться на метод лактационной аменореи я бы не советовала. Как метод контрацепции он высокоэффективен. Но! Возможен подвох. В чем суть: пока мама кормит ребенка грудью днем и ночью, перерывы между кормлениями три часа и менее, и менструации не возобновились, овуляции не происходит, эффективность данного способа контрацепции достигает 99%. А теперь о подвохах. Во-первых, как только удлиняются интервалы между кормлениями, эффективность существенно падает, а мама, полагающаяся на этот метод, все еще считает, что она защищена от нежелательной беременности. Во-вторых, первая овуляция после родов произойдет за две недели до первой менструации. Соответственно, возможность забеременеть возникнет раньше, чем женщина осознает, что ее яичники снова в деле", - сообщает Татьяна Румянцева.

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Либидо "проснется" сразу после родов

Заниматься сексом следует начинать через 6-8 недель после выписки из роддома.

"Снижение либидо после родов абсолютно нормально. Психоэмоциональное состояние, усталость, недовольство собственной фигурой играют не последнюю роль. Но после родов еще добавляется мощнейшее влияние пролактина — главного угнетателя либидо", - говорит Румянцева.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, паразитические рыбы-миноги помогли ученым понять, как возникли половые феромоны и почему запах мужчинзаставляет женщин думать о сексе. Эксперты обнаружили, что молоки миног содержат в себе спермин, очень мощный феромон, привлекающий внимание только тех самок, которые готовы к размножению.

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