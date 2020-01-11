Поговорим сегодня о семейном сексе? Есть запрос от мужчины. Ему 34 года, 10 лет в браке, двое детей. Отношения с женой хорошие, за одним исключением - жена избегает близости. У них и в начале отношений были разные сексуальные потребности, а с годами все невозможно усложнилось. Половой акт (мужчина не может назвать их секс близостью), если и происходит, то не чаще одного раза в месяц. Мужчине нужно гораздо больше, а жена постоянно отказывает, при этом говорит, что ценит его и дорожит им, но сексуального влечения не испытыаает. Они много говорили об этом, но ничего не меняется. Оба устали от этой темы. Мужчина воздерживается от измены, но в мыслях сделал это уже много раз. Как ему быть, спрашивает он?

Что вы думаете, друзья? Какие бы дали рекомендации?

Конечно, очень хочется порекомендовать этой паре пройти семейное консультирование, поскольку очевидно, что без медиатора они свои интересы не соотнесут. Каждый из них находится в рамках своих предпочтений и не очень слышит о нуждах другого. Мы можем только фантазировать о том, почему жене не хочется близости, а надо бы ее услышать. Ведь причины могут самые разные, например:

♀️ усталость, тогда надо разговаривать о том, как в семье организован быт и воспитание детей;

♀️ обиды на мужа, тоже надо разговаривать, с чем связаны и как их прожить;

♀️ общее неудовлетворительное психологическое состояние - конфликты на работе, с родней и др.;

♀️ плохое физическое самочувствие - заболевания, депрессия, недостаток сна и отдыха и пр.;

♀️ нарушения в гормональной сфере - низкий тестостерон и пр., нужно выяснять;

♀️ слабая половая конституция (мало надо, мало хочется);

♀️ психотравмы в сексуальной сфере;

♀️ ну, и в конце концов, собственно отсутствие влечения, потому что муж не привлекателен для женщины как секс-объект.

Паре необходим честный диалог, которого пока нет. Женщине нужно для начала признать, что проблема есть, несовпадение в интимной жизни есть, это нужно решать, а не бегать от этой проблемы, делая вид, что ничего не происходит. Надо бы себя протестировать по описанным пунктам и посмотреть, в чем причина отсутствия либидо. Если дело в физиологии, то нужно обращаться к медикам и заниматься этим. Если вопрос в отношениях, то нужно идти к семейному консультанту. Если все упирается собственно в секс, то могут пригодиться консультации сексолога.

Нужно понимать, что в брак люди соединяются, чтобы удовлетворять потребности друг друга, и сексуальные в том числе. Закрывать не неудовлетворенность глаза - это значит своими руками рушить его. Если же заниматься этой проблемой не хочется или сексуальные конституции слишком разные, нужно открывать брак и обсуждать возможность сексуальных контактов вне его.

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