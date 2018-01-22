Секс в кино: топ-5 необычных локаций

Сейчас никого не удивишь наличием откровенных сцен в фильмах, более того, оно уже давно вошло в норму. Однако некоторые из эротических кадров не перестают подкупать своей оригинальностью.

Так, подборку фильмов с сексом в необычных местах составил Vogue UA.

"Я тебя люблю... Я тебя тоже нет" (1976)

Героиня Биркин влюбляется в гомосексуала, а в конце фильма они занимаются анальным сексом. Сцена их интимной связи, происходящей на кузове грузовика, считалась на то время вызовом, выходкой и провокацией. Но насколько она вызывала недоумение у обывателей, настолько эстеты ее приняли с восторгом.

Джейн Биркин и Джо Далессандро на кузове грузовика Vogue UA

"Искупление" (2007)

Действие фильма начинается в 1935 году. 13-летняя Брайони обладает превосходным воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын прислуги Робби влюблён в её старшую сестру Сесилию и та отвечает ему взаимностью. Далее, по сюжету, разворачивается любовная драма, однако сцена с сексом в библиотеке стала одной из самых ярких эротических сцен в кинематографе.

Кира Найтли и Джеймс Макэвой в домашней библиотеке Vogue UA

"Автокатастрофа" (1996)

Художественный фильм рассказывает об одной из форм сексуальной девиации группы людей, получающих сексуальное удовольствие от автокатастроф. Фильм породил многочисленные дискуссии. Снявший его режиссер Дэвид Кроненберг говорил: "Это опасный фильм. Во многих отношениях".

Холли Хантер и Джеймс Спэйдер в автомобиле Vogue UA

"Нимфоманка" (2013)

Скандальная история эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо.

Стэйси Мартин в купе поезда Vogue UA

"Класс" (1983)

У старшеклассника Джонатана Огнера совершенно нет сексуального опыта. В одном из заведений Чикаго Джонотана снимает 38-летняя Эллен. Потом был секс прямо в лифте, после чего перебрались они в отель, где провели несколько страстных дней в постели.

Жаклин Биссет и Эндрю Маккарт в лифте Vogue UA

Ранее "Обозреватель" публиковал подборку самых шокирующих сексуальных сцен в кино.