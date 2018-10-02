Сегодня разбираем такие темы: секс с другом/подругой, секс с бывшим, секс с начальником.

Можно ли кому-то сказать, чего он не должен делать? Нет, конечно. Секс - процесс, который сильно связан с мотивацией и желанием. Тем более если речь идет о близком друге с которым нельзя или бывшим парнем. О друге, решите для себя, что если?

Что если я все же пересплю с ним? Это будет секс на одну ночь или это столь долгожданный секс, после которого вы проснетесь парой? Похоже на игру в рулетку, никто не знает, что будет дальше, но попробовать хочется).

Определенно точно не стоит ни с кем заниматься сексом, если на вас давят, например начальник. Просто откажи даже если придется потерять работу. Насилие - не лучшая мотивация для секса, за которую расплачиваться ты будешь в своих отношениях. Обиды никуда сами по себе не исчезают, они живут с нами много лет подряд.

А вот если начальник очень нравится, у вас любовь и роман, ты этого безумно хочешь - действуй! Вопрос если он женат, отвечу сразу, это твое право, но да, чтобы он тебе не наговорил о том, что возможно когда-то в следующей жизни он бросит свою жену ради тебя, снимай лапшу с ушей сразу и понимай, что это просто секс. Случаи бывают разные, нужно хорошо разбираться в психологии мужчин, чтобы не попасть в эту ловушку.

Вот другой случай, бывший на горизонте объявился, новый еще не появился, что делать?

Я видела разные случаи.

Первый пример: Аня рассталась с Пашей полгода назад, приехала ко мне покупать игрушки, и каждый раз, когда я задавала вопрос о том, какой он партнер, что ему нравится, она то и дело сетовала на то, что ему ничего не интересно и он словно деревянный. Секс периодический. После короткого опроса оказалось, что парень бывший, а секс важен для здоровья хоть и паршивый, но все же секс.

Вот пример реального секса, девушка соглашается, и это ее право. Если бывший бог в сексе? Что же делать?

Отговорить тебя я не смогу, но сказать, что пока для тебя это важно - спи с ним, как только сможешь морально поставить точку - заканчивай. Потому что мир полон классных мужчин, которые могут стать новыми партнерами, а с бывшим все ваши нюансы, по которым вы расстались - никуда не денутся, все равно будет это фонить.

Остался друг, с которым хочется переспать, а может вы мужчина и это подруга. Конечно же у вас есть симпатия, вам нравится проводить время вместе, почему именно секс? Потому что жгучее желание или потому что ваши отношения начались с дружбы и теперь этот человек больше, чем друг?

Мое субьективное мнение таково, если ты не будешь потом жалеть об э том и сможешь выйти из просто "дружеского секса" без обид, то дерзай, а если ты потом будешь страдать, что он не стал твоим парнем, вот здесь будь готова, что может быть неприятно несколько месяцев. Как минимум, потому что многие дружить после секса не умеют.

Секс - это близость, каждый в нее вкладывает разные мотивы, главное, чтобы ты знал/ла свой.

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