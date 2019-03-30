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Секс после 60: как меняется половая жизнь в пожилом возрасте

2.4тЧитать материал на украинском

Считается, что пожилым секс не нужен. На самом деле это не всегда так. У некоторых интерес к половой жизни остается довольно высоким и после 60 лет.

Поэтому издание Dilei.it рассказало, как секс меняется у тех, кто уже далеко не молод.

По словам инсайдеров, некоторые женщины отмечают, что после менопаузы их сексуальная жизнь улучшилась: исчез страх незапланированной беременности, а возможность получать оргазмы сохранилась. К тому же, если взрослые дети переехали в отдельное жилье, у родителей наконец остается время друг на друга.

Секс после 60: как меняется половая жизнь в пожилом возрасте

Фото: Informtime

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Но, если женщины снова преуспевают в 60 лет, то же самое нельзя сказать о мужчинах, которые в этом возрасте смирились с эректильной дисфункцией и со страхом перестать соответствовать ожиданиям своего партнера. И если интенсивная половая жизнь, как показывают исследования Мичиганского университета, защищает систему кровообращения у женщин, это может привести к повреждению сердца у мужчин.

Ранее OBOZREVATEL собрал медицинские исследования и рассказал о неожиданной пользе секса.

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