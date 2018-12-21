2018 году Украина официально вошла в ТОП-20 стран, которые обеспечивают 80% трафика мирового сайта Pornhub. 16 место в рейтинге и в ТОП-5 по времени, проведенному на сайте.

Как по мне, такие "достижения" во всю сигнализируют о проблемах нашего общества. Недавно прочла исследование группы "Рейтинг", согласно которому секс является источником удовольствия только для каждого 5-го взрослого жителя Украины. А в принципе в списке удовольствий его величество секс позорно переехал на 18-е место.

Базовый инстинкт. Тактильное выражение любви, возможность показать близкому человеку как он для тебя важен и нужен, передача энергии – вот все это среднестатистическому современного украинцу глубоко побоку.

Путешествия, работа, домашние животные, дом, семья, дети, даже уборка квартиры стали важнее, чем сексуальные удовольствия. Да здравствует урбанизация, глобализация и деградация.

Да, именно деградация, потому что секс стал слишком энергозатратным. Да и к чему эти нелепые телодвижения, когда есть Pornhub. Чтоб смотреть и ничего не делать. Как в бородатом анекдоте о том, что групповуха хороша, потому что сачкануть можно.

Мы ответственны, мультизадачны, стрессоустойчивы, толерантны, спортивны и "в тренде". Мы успеваем сделать 100500 задач в день и выложить все это в социальные сети. Теперь мы старательно ласкаем экраны гаджетов, гораздо чаще, чем гладим по щеке реального любимого человека. Мы замкнуты сами на себе. Каждый живет в придуманном микро-мире, где все события, эмоция, впечатления можно получить на экране телефона.

Став более доступным и менее запретным, вместо того чтобы стать более желанным – секс начал исчезать. Он превратился в разовый трах через Тиндер или Мамбу. Вся красота и сокральность, ухаживания и волнения - все скомкано, как не нужный фантик от конфеты и выброшено в помойку. На это нет ни времени, ни сил, ни желания. Все свелось к фрикциям и обмену жидкостями.

Даже если это не разовые партнеры, а давно и якобы "счастливо" живущая пара, то цитирую исследование "психологи отмечают: если раньше сексуальная активность снижалась как фактор возрастных изменений, то теперь это следствие образа жизни. Львиную долю энергии современного человека съедают работа, саморазвитие и личностный рост, а на сексуальные игры не остается ни времени, ни сил. В итоге пары живут годами без половой близости вообще, оставаясь в хороших братско-сестринских отношениях".

Вот такой себе трогательный практически девственный коммунально-бытовой союз, держащийся на совместный счетах, обязанностях, проблемах, квартирах – в общем всем том, что так долго и сложно поделить. Поэтому и вместе. Привычка.

Мы старательно лишаем себя правильных радостных эмоций, заменяя их модными суррогатами. Главное успеть на флай йогу или силовую тренировку, а вот секс подождет. И страсть подождет. И счастье подождет. Сумасшедшие белки в гламурных цифровых колесах.

Задумайтесь, насколько ваша жизнь наполнена радостью, любовью и тактильной близостью со своим любимым или любимой? Вас все устраивает? Вы искренни? Вы можете поговорить со своим партнером о своих сексуальных фантазиях? У вас вообще есть эти самые фантазии?

И если на большинство вопросов вы ответили "нет" - может пора что-то менять?

Отложите в сторону гаджет и скажите любимому человеку "я тебя хочу", "я соскучился".

Давайте вместе поменяем эту грустную статистику. А вот Pornhub можно не отключать)