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Елена Соловьева
Елена Соловьева
владелица отеля для ролевых игрВсе статьи автора

Секс на первом свидании: все за и против

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Секс на первом свидании - вот о чем на самом деле были произнесены знаменитые "быть или не быть", так как сия дилемма терзает женский мозг сильнее гамлетовских страстей.

Стереотип "леди не сдаются сразу" дремуч, могуч и непобедим. Этот, надежно вбитый в женскую голову бабушкин постулат, обычно подкрепляется целым списком не менее абсурдных поведенческих "правильностей":

- Соглашусь сразу – решит, что я шлюха

- Он меня бросит, если я не соглашусь

- Он меня бросит, если я соглашусь

- Серьезных отношений после такого не будет

Список можно продолжать долго, но суть будет та же. Дала – плохо. Не дала – еще хуже. Причем, вне зависимости от принятого решения, кривая женской логики потом будет метаться в истерике, вместо того, чтобы на миг задуматься – а кто, собственно, выстроил график, согласно которому пустить мужчину в свои стринги можно только на встрече с порядковым номером такой-то? Кто определяет, что вот сейчас наконец-то настал правильный момент для слияния душ и тел? Не знаете? А все просто – вы сами!

Посмотрели в глаза друг другу и утонули? Он слегка коснулся тебя губами, а у тебя подгибаются коленки и ветер в ушах? Уткнулась носом ему в плечо в кинотеатре и сошла с ума от запаха его кожи? Так какая разница какая это по счету встреча - отпускай тормоза, спускай трусики. И пусть другие считают свидания.

Или можно побыть очень правильной и хорошей девочкой. Сходить на свидание раз 5, томно жевать салаты из рукколы (ну мы ж питаемся исключительно листочками и пыльцой, запиваем росой, приходим домой со свидания и жрем котлеты прямо со сковородки), вздыхать, гулять аллеями, дышать духами и туманами, выждать "положенное" время, попасть, наконец-то, в одну постель и понять, что не то. От слова совсем. А пар, у которых все хорошо днем и все плохо ночью, просто не бывает.

Отсюда вывод - не отказывай себе в желаниях, если они искренние. Если мужчине нравиться женщина, он не изменит о ней свое мнение от скоропалительности секса. Не будет он рассуждать о твоем воспитании и моральных ценностях, он будет наслаждаться моментом и возможно, даже гордиться тем, что сумел так тебя зажечь.

Нет ничего честнее секса. Этот процесс снимает не только одежду, он срывает маски. Ты сразу сможешь понять, стоит ли тебе продолжать что-либо с этим человеком.

Другая сторона медали – если на первом свидании искры не было вообще, но тебе всячески намекают на продолжение. Ты считаешь, что если сейчас откажешь ему, он больше не позвонит? А на кой он вообще такой нужен? Был дорогой ресторан и шикарный букет? Детка, ты не спишь за еду. Он вообще не интересовался тобой, болтал о своем величестве весь вечер и всячески пытался тебя споить? Ты правда хочешь стать очередным номером в "списке побед"? В сексе есть только одно правило – хочу и не хочу. Добрая воля, или насилие. Не хочешь его? Не трать время. Свое, в первую очередь.

А чтобы навсегда избавиться от вопроса снимать трусики или нет – девочки, просто не одевайте их на свидание.

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Елена СоловьеваЕлена Соловьева
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