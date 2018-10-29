Делает ли секс на первом, ладно, втором свидании женщину доступной? Большинство женщин считают, что да. Большинство мужчин говорит, что каждый случай индивидуален.

Помню, слушала одного ведического гуру, так он настоятельно советовал мариновать мужчину сто дней. Вот конкретно сто, ни больше, ни меньше. Другая ведунья по отношениям убеждала, что отдаться нужно непременно на пятом свидании. Считают они, что все это время в мужчине крепнет привязанность к женщине и растет ее рейтинг. Как по мне, то за время вынужденного целибата у мужчины может вырасти только уверенность в @банутости женщины и окрепнуть желание оставить ее с этим календарем наедине.

Многие женщины воспринимают мужчин не живыми существами, а набором определенных схем и штампов. Если все пункты программы по завоеванию выполнить, он должен влюбиться и позвать замуж. И разные авторы изгаляются в написании программ, основываясь на личной высокоморальности, и даже дают гарантии. А он, гад такой, не влюбляется. И даже, подлец, хотеть перестает.

А все потому, что ему нужна живая женщина. Нежная, страстная, идущая за своими желаниями, та, которая впечатляется им, та, которая его хочет. Когда произойдет секс, дело десятое. Важно быть естественной и спонтанной.

Мужчины прекрасно понимают, что можно быть распущенной и продуманной, а потому позволить секс на пятом свидании, все точно высчитав. А можно быть честной, милой и порядочной, но влюбиться по уши и сделать с мужчиной все уже на первом свидании.

Как не быть при этом навязчивой и не показаться легкодоступной? Такие ведь у женщин начинаются загоны после первого секса? Дать право ответного хода мужчине. Ты сделала, что хотела, тебе было супер? Тащись от этого, получай максимум удовольствия. Он может продолжить отношения, а может и не продолжить. Это его выбор. Ты сделала свой, теперь его очередь.

Мужчина может быть тоже заморочен на высчитывании дней и свиданий. Но ведь это его проблема, не твоя. Ты должна жить, а не тратить время на чужих "тараканов".