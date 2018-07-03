Секс на первом свидании: плюсы и минусы

Интимная близость на первом свидании – это всегда риск. Отношения еще совсем хрупкие и нестабильные. Поэтому раскрывать все карты на этом этапе решаются не все пары.

Однако соблазн очень велик, а жизнь часто показывает нам, что не всегда все идет по плану. О том, какие есть преимущества и недостатки секса на первом свидании, пишет Cosmopolitan.

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Плюсы

Кто и когда решил, что секс на первом свидании – это табу? Не стоит отказывать себе в удовольствии, если ты действительно этого хочешь.

Вы сразу сможете понять, нужно ли продолжать общение. В конце концов, никто не обязан друг другу выплачивать алименты за неоправданные сексуальные надежды. Если этот парень не подходит тебе в постели, вряд ли вы сможете найти общий язык за ее пределами.

Ты можешь вести себя эгоистично. Не нужно притворяться, что тебе нравятся его накаченные ноги и руки, если это не так. Думай о себе, о своем наслаждении и удовольствии! И да, скорее всего, парень оценит твой сексуальный аппетит, если ты сразу же не будешь его прятать за ширму девственной скромности.

Когда все закончится, ты сможешь спокойно заснуть, а не пытаться разговаривать на неудобные темы. Наконец-то есть шанс просто получить свою порцию удовольствия и отдохнуть.

Если он уже влюблен, то он ничего плохого о тебе не подумает. Может быть, он мечтал о встрече с тобой несколько месяцев? Писал тебе, звонил, приглашал. И вот дива неземная согласилась-таки провести с ним вечер.

Если ты действительно понравилась парню, то вряд ли он будет рассуждать о твоем воспитании и моральных ценностях. Вы понравились друг другу, между вами пробежала искра желания, и вы — два взрослых человека — просто отдались порыву страсти. Почему бы и нет?

Это идеальный сценарий, если ты ищешь просто секса, без долгих ухаживаний, первого поцелуя на 10-м свидании и походов на пикник. Да, женщинам иногда тоже нужен просто секс.

Тебе не придется знакомиться с его родителями. Потому что секс иногда — это всего лишь секс.

Минусы

Секс — это взаимное удовольствие, а не способ удержать мужчину около себя. Не делай этого, если считаешь, что твой отказ навсегда отвернет от тебя этого парня.

И все же не стоит забывать, что секс должен быть защищенным. Поэтому, если под рукой не оказалось справки, доказывающей его полное здоровье, и презервативов, лучше оставить секс на потом.

Он похож на героя фильма про конченных наркоманов. Тут идет отсылка к предыдущему пункту. Если парень вызывает у тебя подозрения в его психическом или физическом здоровье, то лучше не играть с огнем и не рисковать собственным здоровьем.

Он говорит тебе, что не о чем волноваться и не нужно бежать за презервативом. В таком случае тебе точно стоит волноваться и бежать домой.

Если ты сама не знаешь, хочешь ты секса с ним или нет. Тогда, скорее всего, ты не хочешь этого. Просто возвращайся домой и выпей чашку чая. Это полезнее для твоего душевного равновесия.

Вы слишком много выпили. В пьяной эйфории так легко принять действительное за желаемое. После седьмого виски он может показаться тебе вполне привлекательным и интересным парнем, а на утро может ожидать болезненное разочарование.

Или он не пьет, но пытается спаивать тебя. Что это такое вообще? С таким парнем не то что в кровать, с таким парнем прогуляться не стоит выходить!

Если в начале свидания он рассказывал тебе, что все девушки стали какие-то слишком доступные. Опасность, опасность! Если ты планируешь провести с этим парнем если не всю жизнь, то хотя бы второй вечер, лучше откажись от секса.

Существует негласный закон, согласно которому секс на первом свидании — нарушение традиционных ценностей и полная катастрофа для репутации женщины. Не ведись на это, если только твои собственные жизненные принципы или религия не позволяют тебе заниматься сексом без обязательств.

Он совсем не интересовался твоей персоной на свидании. А лишь бросал многозначительные комментарии и намеки насчет горячей ночи. И все же женщинам нужен секс, но с человеком, который оценит не только упругую задницу. Поэтому смело посылай такого парня на все четыре стороны.

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