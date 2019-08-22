Секс на одну ночь: топ-3 правила, как избежать продолжения

Иногда хочется чего-то нового, необычного, безумного. Нередко такие желания напрямую связаны с сексом на одну ночь.

Как правило, после одноразового удовольствия многие не хотят начинать отношения. В связи с этим OBOZREVATEL решил назвать топ-3 правила, как избежать продолжения.

Не навязывайтесь

Если вас связывает случайный секс, это вовсе не значит, что теперь вы можете названивать по ночам, рассказывать о своих бедах и настаивать на продолжении банкета. Вы же изначально знали, на что идете, поэтому не претендуйте на больше.

Фото: www.jv.ru

Не проявляйте нежности

Секс на одну ночь не подразумевает под собой романтики ни в каких ее проявлениях. Приберегите ласковые прозвища и нежные объятия для любимого человека. В противном случае вы рискуете либо испугать партнера, либо влюбить в себя. А вам ведь не нужны отношения.

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Предохраняйтесь

Даже если новая знакомая предъявит справку о том, что она стерильна и бесплодна, и на ваших глазах проглотит пачку противозачаточных таблеток. А мужчина скажет, что успеет "вытащить" в важный момент — презерватив должен быть. Иначе вы либо рискуете чем-то заразиться, либо связать себя общим ребенком.

Фото: altapress.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкие психологи сделали неожиданное открытие о том, от чего зависит хороший секс.

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