Секс на будущее: известная порностудия придумала "капсулу времени"

Порно-компания VR Bangers заявила о запуске программы, с помощью которой люди смогут записать секс со своим партнером в VR-формате для хранения на будущее.

Как сообщает The Next Web, проект получил название "Капсула времени". Он позволит сохранять "синхронизированный сексуальный опыт", чтобы воспроизводить его в старости. Кроме того, отмечается, что программа даст возможность записывать многоканальный звук, видео расширения 6K и передавать все запахи, тактильные ощущения.

Фото: actual.today

Запись секса в VR будет стоить круглую сумму. Начальная стоимость составляет порядка десяти тысяч долларов, однако если участники захотят арендовать помещение и сделать профессиональную съемку с монтажом, то сумма будет значительно увеличиваться.

Ранее OBOZREVATEL подготовил несколько предположений о том, какой будет сексуальная жизнь в будущем.

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