Секс-эксперт развеяла популярные мифы об интимных игрушках

Секс-эксперт из Австралии Надя Бокоди назвала несколько мифов о секс-игрушках, которые люди распространяют на сегодняшний день. По ее словам, они не имеют ничего общего с реальностью.

Специалист заявила, что покупка вибратора – первый шаг на пути к расширению возможностей женщин. Об этом сообщает "Радио Максимум".

Первый миф: вибраторы способны уменьшить чувствительность женщин с партнерами

Бокоди считает, что вибрации способствуют усилению притока крови к этой области, которая увеличивает, а не уменьшает чувствительность. Поэтому гаджеты являются эффективными в доведении большинства женщин к кульминации.

Второй миф: вибраторы представляют угрозу для парней

По словам эксперта, ухудшить ситуацию в постели с партнером из-за секс-игрушки можно только в том случае, если парень не уверен в себе.

Бокоди добавила, что не имеет значения, сколько вы будете пользоваться игрушками – раз в неделю или несколько раз в день. Она считает, что нет правильного количества, чтобы тело чувствовало удовольствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная американская порноактриса Лана Роудс поделилась несколькими советами о том, как улучшить сексуальную жизнь. Так, она предложила начать с интимной переписки и покупки красивого белья.