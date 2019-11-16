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16 ноября • обновлено в 12:00
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"Сделала минет за 80 грн – купила дочке киндер": украинская проститутка раскрыла нюансы профессии

8.2т
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Сотрудница массажного салона со специфическими услугами в Харькове Яна рассказала о нелегкой профессии и заработках в настоящее время в Украине.

В "бизнесе" женщина работает с 12 лет, сейчас ей 36. Яну подтолкнули пойти в эту профессию проблемы в семье, передает "My Kharkov".

"У меня дочь была маленькая. Муж ушел, когда еще она была младенцем. Надоело копейки считать. Купила бананов, все, на молоко не хватает. Покупаешь дочке куртку, о сапогах для себя можно забыть. Сначала я работала на улице. Первого клиента я подцепила на Лопанской набережной. Это был классический минет, и получила за это 80 гривен. Купила дочке "киндер шоколад". Там еще на упаковке такой мальчик был улыбчивый. И еще какие-то продукты", – вспомнила она.

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По словам Яны, сейчас она работает на квартире, а период на трассе вспоминает с ужасом, так как неизвестно, куда и кто может увезти. К тому же, могли возникнуть проблемы с полицией.

Проституция

Проституция

Fergana Agency

"Потом уже нам стали снимать квартиру, появились свои, постоянные клиенты. За то, что нам снимают квартиру и охраняют, мы платим часть дохода. Но это намного лучше, чем, когда ты не знаешь, вернешься ли домой", – добавила она.

По словам харьковчанки, она не знает, платят ли "жрицы любви" полиции. Она предположила, что скорее всего да.

"Полиция больше заинтересована в тех, кто на улицах работает. Они с них и деньги имеют, и как информаторов используют. Этот бизнес будет всегда. Это всем выгодно. В квартире нас 7 постоянных девочек. Бывают какие-то залетные. За смену зарабатываем по-разному, бывает 7-8 тысяч гривен за ночь, а бывает 500 гривен", – рассказала она о расценках.

Проституция на улице

Проституция на улице

Яна также вспомнила о постоянном клиенте, который перестал в 2015 году приходить. Это был курсант из летного училища. Парень приходил стандартно раз в месяц после стипендии. Сейчас женщина каждый раз его вспоминает, когда видит людей в форме.

"Часто читаю, что нашим мужикам нужны не проститутки, а психологи. У меня не было таких, с кем бы я просто говорила. Но в чем-то это правда. Приходят женатые. Он домой идет, по дороге заходит ко мне. Не извращенец, нормальный. Спрашиваю: "жена не дает?". Он молчал сначала, потом говорит, что она себя так ведет, будто для нее это наказание. Иногда в обед приходят. Вместо борща", – также отметила она.

Яна призналась, что в профессии много грязи. Клиенты платят за услугу и думают, что купили живую куклу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые объяснили причину, по которой женщины испытывают проблемы с оргазмом.

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Место
Украина Харьков
Теги
Секс Проституция
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Гоша Злой
Гоша Злой
поверь, для раиси не менее актуальная
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какая актуальная для Украины статья
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